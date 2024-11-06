- Компактные моноблочные или модульные ИБП большой мощности со встроенным резервированием при неполной нагрузке и мощным зарядным устройством
- Простая и быстрая установка и ввод в эксплуатацию
- Удобный интерфейс для использования, контроля и управления
- Простое масштабирование
- Адаптируемость к месту установки
3-фазные ИБП Systeme Electric
Портфолио 3-фазных ИБП Systeme Electric представляет комплексное решение для обеспечения надёжного питания для любой отрасли и бизнеса любого масштаба.
Портфолио 3-фазных ИБП Systeme Electric
Серия Uniprom
это простые в установке, использовании и обслуживании 3-фазные ИБП мощностью от 10 до 600 кВА, которые идеально подходят для бизнеса любого масштаба.
Серия Excelente
это компактные, модульные масштабируемые трехфазные источники бесперебойного питания для защиты критических нагрузок.
Серия SystemeGutr
для качественной защиты питания промышленных объектов с возможностью обеспечения гальванической развязки с сетью и высокой степенью защиты корпуса IP31.
Основные технические характеристики
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