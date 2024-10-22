Обязанности:
- Работа в 2 ключевых направлениях посредством инструментов digital-маркетинга: рост продаж продукции в онлайн, повышение узнаваемости продукта, бренда
- Разработка и запуск трейд-маркетинговых кампаний, просчет бюджета и целевых показателей, анализ результатов и эффективности
- Организация и управление продажами через социальные сети, формирование контент-планов
- Работа с инструментами performance-marketing (в том числе таргетинг)
- Анализ трафика и воронки продаж, составление рекомендаций по повышению конверсии
- Формирование и реализация годовых, квартальных медиапланов
- Разработка, согласование, контроль маркетингового бюджета
- Разработка продающего контента, контроль размещения
- Разработка, внедрение и продвижение брендовых страниц
- Проведение исследований рынка, анализ деятельности конкурентов (ассортимент, рекламная деятельность, контент), изучение спроса и целевой аудитории
- Разработка программ лояльности
- Разработка и ведение отчетности по направлению
Требования:
- Опыт работы в трейд-маркетинге/интернет-маркетинге от3 лет
- Знание ключевых каналов performance-маркетинга (SEO, контекстно-баннерная реклама, SMM, CPA, ретаргетинг, рассылки и пр.), опыт настройки кампаний в личных кабинетах
- Опыт работы с digital-инструментами, нацеленными на повышение узнаваемости продукта, бренда
- Знание основных маркетинговых метрик (CTR, CPO, ROI, ДРР, CR), понимание за счет чего можно повысить конверсию
- Опыт расчета окупаемости рекламных кампаний
- Опыт анализа воронки продаж, создание action plan
- Опыт работы с аналитическими инструментами (GA, ЯМ, Excel и пр.)
- Понимание поведения покупателей в онлайн в целом и интернет-магазинах в частности, пользовательского пути (CJM) и основ интернет-мерчендайзинга
- Умение работать с большими объемами данных: анализировать, интерпретировать и принимать решения на их основе
- Опыт работы с В2В клиентами будет преимуществом
- Опыт работы на рынке электротехнической продукции, металлургии, нефтегазовой сфере будет преимуществом
Условия:
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
- Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
- Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща
- Корпоративный транспорт от м. Марьина роща
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании