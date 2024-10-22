Обязанности:

  • Работа в 2 ключевых направлениях посредством инструментов digital-маркетинга: рост продаж продукции в онлайн, повышение узнаваемости продукта, бренда
  • Разработка и запуск трейд-маркетинговых кампаний, просчет бюджета и целевых показателей, анализ результатов и эффективности
  • Организация и управление продажами через социальные сети, формирование контент-планов
  • Работа с инструментами performance-marketing (в том числе таргетинг)
  • Анализ трафика и воронки продаж, составление рекомендаций по повышению конверсии
  • Формирование и реализация годовых, квартальных медиапланов
  • Разработка, согласование, контроль маркетингового бюджета
  • Разработка продающего контента, контроль размещения
  • Разработка, внедрение и продвижение брендовых страниц
  • Проведение исследований рынка, анализ деятельности конкурентов (ассортимент, рекламная деятельность, контент), изучение спроса и целевой аудитории
  • Разработка программ лояльности
  • Разработка и ведение отчетности по направлению

Требования:

  • Опыт работы в трейд-маркетинге/интернет-маркетинге от3 лет
  • Знание ключевых каналов performance-маркетинга (SEO, контекстно-баннерная реклама, SMM, CPA, ретаргетинг, рассылки и пр.), опыт настройки кампаний в личных кабинетах
  • Опыт работы с digital-инструментами, нацеленными на повышение узнаваемости продукта, бренда
  • Знание основных маркетинговых метрик (CTR, CPO, ROI, ДРР, CR), понимание за счет чего можно повысить конверсию
  • Опыт расчета окупаемости рекламных кампаний
  • Опыт анализа воронки продаж, создание action plan
  • Опыт работы с аналитическими инструментами (GA, ЯМ, Excel и пр.)
  • Понимание поведения покупателей в онлайн в целом и интернет-магазинах в частности, пользовательского пути (CJM) и основ интернет-мерчендайзинга
  • Умение работать с большими объемами данных: анализировать, интерпретировать и принимать решения на их основе
  • Опыт работы с В2В клиентами будет преимуществом
  • Опыт работы на рынке электротехнической продукции, металлургии, нефтегазовой сфере будет преимуществом

Условия:

  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
  • Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
  • Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща
  • Корпоративный транспорт от м. Марьина роща
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании
Москва ,
От 3 до 6 лет
Фильтры
Поиск
Корзина