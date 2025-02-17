Обязанности:
- Взаимодействие с арендодателем
Согласование вопросов, требующих разрешения арендодателя
Взаимодействие с разрешающими организациями
Организация и ведение оперативного ремонта
Контроль качества предоставляемых услуг
- Администрирование офиса
Инвентаризация
Работа в корпоративных системах по созданию запросов на закупку товаров и услуг
Взаимодействие по вопросам поддержки корпоративной системы контроля доступа/видеонаблюдения; координация вопросов со службой безопасности
Составление бюджета по административно-хозяйственным вопросам
- Well-being
Формирование рабочих мест сотрудников на основе корпоративной концепции
Создание эффективной рабочей среды/ Адаптация новых сотрудников
Организация корпоративных мероприятий и мероприятий, направленных на интеграцию с предприятиями корпорации
- Контроль за эффективным использованием парковочных мест
- Администрирование ресепшен/поддержка регионального руководителя
Встреча/прием посетителей
Ведение журналов посетителей/выдача бэджей/ключей
Заказ такси
Работа с документацией
Взаимодействие с курьерскими службами
Сбор заявок для заказа канцтоваров, контроль состояние оргтехники
Требования:
- Высшее образование
- Опыт работы от 1 года
- Грамотная речь, хорошие навыки коммуникации
Условия:
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ