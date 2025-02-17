Обязанности:

  • Взаимодействие с арендодателем

Согласование вопросов, требующих разрешения арендодателя

Взаимодействие с разрешающими организациями

Организация и ведение оперативного ремонта

Контроль качества предоставляемых услуг

  • Администрирование офиса

Инвентаризация

Работа в корпоративных системах по созданию запросов на закупку товаров и услуг

Взаимодействие по вопросам поддержки корпоративной системы контроля доступа/видеонаблюдения; координация вопросов со службой безопасности

Составление бюджета по административно-хозяйственным вопросам

  • Well-being

Формирование рабочих мест сотрудников на основе корпоративной концепции

Создание эффективной рабочей среды/ Адаптация новых сотрудников

Организация корпоративных мероприятий и мероприятий, направленных на интеграцию с предприятиями корпорации

  • Контроль за эффективным использованием парковочных мест
  • Администрирование ресепшен/поддержка регионального руководителя

Встреча/прием посетителей

Ведение журналов посетителей/выдача бэджей/ключей

Заказ такси

Работа с документацией

Взаимодействие с курьерскими службами

Сбор заявок для заказа канцтоваров, контроль состояние оргтехники

Требования:

  • Высшее образование
  • Опыт работы от 1 года
  • Грамотная речь, хорошие навыки коммуникации


Условия:

  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании
  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
Ростов-на-Дону ,
От 1 года до 3 лет
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