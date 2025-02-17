Обязанности:

Взаимодействие с арендодателем

Согласование вопросов, требующих разрешения арендодателя

Взаимодействие с разрешающими организациями

Организация и ведение оперативного ремонта

Контроль качества предоставляемых услуг

Администрирование офиса

Инвентаризация

Работа в корпоративных системах по созданию запросов на закупку товаров и услуг

Взаимодействие по вопросам поддержки корпоративной системы контроля доступа/видеонаблюдения; координация вопросов со службой безопасности

Составление бюджета по административно-хозяйственным вопросам

Well-being

Формирование рабочих мест сотрудников на основе корпоративной концепции

Создание эффективной рабочей среды/ Адаптация новых сотрудников

Организация корпоративных мероприятий и мероприятий, направленных на интеграцию с предприятиями корпорации

Контроль за эффективным использованием парковочных мест

Администрирование ресепшен/поддержка регионального руководителя

Встреча/прием посетителей

Ведение журналов посетителей/выдача бэджей/ключей

Заказ такси

Работа с документацией

Взаимодействие с курьерскими службами

Сбор заявок для заказа канцтоваров, контроль состояние оргтехники

Требования:

Высшее образование

Опыт работы от 1 года

Грамотная речь, хорошие навыки коммуникации



Условия: