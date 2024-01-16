Обязанности
- Администрирование прикладного ПО 1С для ERP, WMS, Документооборот - 3 контура (разработки, тестирования, продуктивный): отказоустойчивый кластер серверов приложения, сервера лицензирования, веб-сервера, мобильного клиента;
- Поиск проблем производительности, настройка оптимальной производительности системы с помощью КОРП платформы и корпоративного инструментального пакета 1С.
Требования
- Опыт в разворачивании кластера 1С и поддержки инфраструктуры прикладного ПО;
- Опыт диагностики и исправления проблем производительности;
- Работа с Linux;
- Опыт работы с MS SQL и Postgres;
- Мониторинг системы;
- Контроль резервного бекапирования БД;
- Контроль за лицензиями 1С;
- Поиск новых технических решений для оптимальности и отказоустойчивости системы;
- Преимуществом будет опыт разработки в 1С для поиска неоптимальности кода (запросов, неправильных циклов и тд).
Условия
- Оформление в соответствии с ТК РФ, наличие аккредитации Минцифры;
- Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
- ДМС со стоматологией и страхование жизни;
- Гибридный формат работы (офис - 1-2 дня в неделю, индивидуально обсуждаем удаленный формат работы);
- Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
- Возможности для карьерного роста и профессионального развития;
- Гибкое начало рабочего дня (можно приступать к работе в период с 08:00 до 10:00);
- График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу).