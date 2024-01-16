О компании Карьера Вакансии Администратор 1С инфраструктуры

Обязанности

  • Администрирование прикладного ПО 1С для ERP, WMS, Документооборот - 3 контура (разработки, тестирования, продуктивный): отказоустойчивый кластер серверов приложения, сервера лицензирования, веб-сервера, мобильного клиента;
  • Поиск проблем производительности, настройка оптимальной производительности системы с помощью КОРП платформы и корпоративного инструментального пакета 1С.

Требования

  • Опыт в разворачивании кластера 1С и поддержки инфраструктуры прикладного ПО;
  • Опыт диагностики и исправления проблем производительности;
  • Работа с Linux;
  • Опыт работы с MS SQL и Postgres;
  • Мониторинг системы;
  • Контроль резервного бекапирования БД;
  • Контроль за лицензиями 1С;
  • Поиск новых технических решений для оптимальности и отказоустойчивости системы;
  • Преимуществом будет опыт разработки в 1С для поиска неоптимальности кода (запросов, неправильных циклов и тд).

Условия

  • Оформление в соответствии с ТК РФ, наличие аккредитации Минцифры;
  • Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
  • ДМС со стоматологией и страхование жизни;
  • Гибридный формат работы (офис - 1-2 дня в неделю, индивидуально обсуждаем удаленный формат работы);
  • Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
  • Возможности для карьерного роста и профессионального развития;
  • Гибкое начало рабочего дня (можно приступать к работе в период с 08:00 до 10:00);
  • График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу).
Москва ,
От 3 до 6 лет