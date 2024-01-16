Мы находимся в поисках Администратора баз данных. В нашей команде найдется место как для уже опытного специалиста, так и для начинающего. Нам необходима твоя активность, заинтересованность в развитии и постижении профессии, а мы поможем в обучении и адаптации к специфике работы.

Обязанности

Администрирование и эксплуатация операционных систем семейства Windows Server и Linux, в том числе операции с файлами и папками, настройка прав доступа и параметров запуска приложений, анализ производительности и ошибок работы приложений в системе;

Администрирование СУБД PostgreSQL и MS SQL: установка, обновление, создание кластера, создание информационных баз, настройка резервного копирования, настройка репликации, настройка регламентных операций по обслуживанию информационных баз;

Мониторинг, оптимизация производительности действующих СУБД, выявление узких мест в работе баз данных, анализ первопричин;

Выполнение задач по обеспечению безопасности БД, настройка и сопровождение процессов резервного копирования и восстановления БД после сбоев;

Разработка технической документации по действующим СУБД.

Требования

Опыт эксплуатации СУБД PostgreSQL и MS SQL;

Знание языка SQL, умение писать и разбирать написанный код хранимых процедур;

Понимание принципов оптимизации производительности запросов к существующим базам данных;

Наличие знаний по мониторингу и анализу производительности СУБД, составление требований, предложений по оптимизации/модернизации существующей инфраструктуры СУБД;

Знание принципов развертывания и администрирования технологий высокой доступности и отказоустойчивости;

Преимуществом будет знание устройства кластера серверов «1С: Предприятия 8».

Условия