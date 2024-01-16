Мы находимся в поисках Администратора баз данных. В нашей команде найдется место как для уже опытного специалиста, так и для начинающего. Нам необходима твоя активность, заинтересованность в развитии и постижении профессии, а мы поможем в обучении и адаптации к специфике работы.
Обязанности
- Администрирование и эксплуатация операционных систем семейства Windows Server и Linux, в том числе операции с файлами и папками, настройка прав доступа и параметров запуска приложений, анализ производительности и ошибок работы приложений в системе;
- Администрирование СУБД PostgreSQL и MS SQL: установка, обновление, создание кластера, создание информационных баз, настройка резервного копирования, настройка репликации, настройка регламентных операций по обслуживанию информационных баз;
- Мониторинг, оптимизация производительности действующих СУБД, выявление узких мест в работе баз данных, анализ первопричин;
- Выполнение задач по обеспечению безопасности БД, настройка и сопровождение процессов резервного копирования и восстановления БД после сбоев;
- Разработка технической документации по действующим СУБД.
Требования
- Опыт эксплуатации СУБД PostgreSQL и MS SQL;
- Знание языка SQL, умение писать и разбирать написанный код хранимых процедур;
- Понимание принципов оптимизации производительности запросов к существующим базам данных;
- Наличие знаний по мониторингу и анализу производительности СУБД, составление требований, предложений по оптимизации/модернизации существующей инфраструктуры СУБД;
- Знание принципов развертывания и администрирования технологий высокой доступности и отказоустойчивости;
- Преимуществом будет знание устройства кластера серверов «1С: Предприятия 8».
Условия
- Оформление в соответствии с ТК РФ, наличие IT аккредитации Минцифры;
- Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
- ДМС (со стоматологией) и страхование жизни;
- Гибридный формат работы (офис - 1-2 дня в неделю, индивидуально обсуждаем удаленный формат работы);
- Возможности для карьерного роста и профессионального развития;
- Гибкое начало рабочего дня (можно приступать к работе в период с 08:00 до 10:00);
- График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
- Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
- Работа в команде профессионалов одного из крупнейших производителей электротехнического оборудования.