О компании Карьера Вакансии Администратор по информационной безопасности

Обязанности:

  • Планирование и выполнение мероприятий по защите локальных информационных и автоматизированных систем в соответствии с планом работ группы компаний;
  • Обеспечение непрерывности функционирования средств защиты информации на производственной площадке, участие в администрировании, настройке политик
    безопасности;
  • Участие в мониторинге и расследовании инцидентов ИБ производственной площадки;
  • Проведение мероприятий по информированию, обучению и развитию навыков работников производственной площадки по вопросам в сфере ИБ;
  • Подготовка предложений и внедрение локальных средств защиты, участие в централизованных проектах по информационной безопасности в границах производственной площадки;
  • Экспертное сопровождение проектов внедрения локальных информационных и автоматизированных систем;
  • Адаптация и ввод в действие нормативных и организационно-распорядительных документов по вопросам информационной безопасности;
  • Подготовка документов и отчетов по вопросам ИБ для руководителей;
  • Контроль соблюдения требований ИБ, правил безопасного обращения с конфиденциальной информацией, выполнения организационных и технических мер по защите информации.

Требования:

  • Высшее техническое образование в сфере информационной безопасности или информационных технологий + переподготовка по направлению ИБ;
  • Дополнительное обучение и/или опыт работы с техническими средствами защиты информации;
  • Стаж от 1-3-х лет по направлению информационная безопасность;
  • Знание законодательства в области защиты информации, в том числе законодательства в области защиты информации, персональных данных, информации, составляющей коммерческую тайну, безопасности критической информационной инфраструктуры и т.д;
  • Понимание актуальных технологий защиты информации;
  • Опыт разработки документов в области информационной безопасности;
  • Опыт обучения пользователей по вопросам информационной безопасности.

Условия:

  • Оформление в соответствии с ТК РФ, наличие аккредитации Минцифры (ИТ-компания);
  • Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
    ДМС (со стоматологией);
  • Оплата мобильной связи;
  • Гибкое начало рабочего дня (можно приступать к работе в период с 08:00 до 10:00);
  • График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
  • Адрес офиса г. Козьмодемьянск, ул. Быстрова, д.1, Завод ПОТЕНЦИАЛ;
  • Работа в команде профессионалов одного из крупнейших производителей электротехнического оборудования;
  • Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
  • Возможности для карьерного роста и профессионального развития.
Козьмодемьянск ,
От 1 года до 3 лет