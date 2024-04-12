Обязанности:
- Планирование и выполнение мероприятий по защите локальных информационных и автоматизированных систем в соответствии с планом работ группы компаний;
- Обеспечение непрерывности функционирования средств защиты информации на производственной площадке, участие в администрировании, настройке политик
безопасности;
- Участие в мониторинге и расследовании инцидентов ИБ производственной площадки;
- Проведение мероприятий по информированию, обучению и развитию навыков работников производственной площадки по вопросам в сфере ИБ;
- Подготовка предложений и внедрение локальных средств защиты, участие в централизованных проектах по информационной безопасности в границах производственной площадки;
- Экспертное сопровождение проектов внедрения локальных информационных и автоматизированных систем;
- Адаптация и ввод в действие нормативных и организационно-распорядительных документов по вопросам информационной безопасности;
- Подготовка документов и отчетов по вопросам ИБ для руководителей;
- Контроль соблюдения требований ИБ, правил безопасного обращения с конфиденциальной информацией, выполнения организационных и технических мер по защите информации.
Требования:
- Высшее техническое образование в сфере информационной безопасности или информационных технологий + переподготовка по направлению ИБ;
- Дополнительное обучение и/или опыт работы с техническими средствами защиты информации;
- Стаж от 1-3-х лет по направлению информационная безопасность;
- Знание законодательства в области защиты информации, в том числе законодательства в области защиты информации, персональных данных, информации, составляющей коммерческую тайну, безопасности критической информационной инфраструктуры и т.д;
- Понимание актуальных технологий защиты информации;
- Опыт разработки документов в области информационной безопасности;
- Опыт обучения пользователей по вопросам информационной безопасности.
Условия:
- Оформление в соответствии с ТК РФ, наличие аккредитации Минцифры (ИТ-компания);
- Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
ДМС (со стоматологией);
- Оплата мобильной связи;
- Гибкое начало рабочего дня (можно приступать к работе в период с 08:00 до 10:00);
- График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
- Адрес офиса г. Козьмодемьянск, ул. Быстрова, д.1, Завод ПОТЕНЦИАЛ;
- Работа в команде профессионалов одного из крупнейших производителей электротехнического оборудования;
- Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
- Возможности для карьерного роста и профессионального развития.