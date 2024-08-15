Группе компаний Systeme Electric в расширение штата команды финансового блока IT-департамента требуется профессионал с опытом под следующие требования:

Обязанности:

  • Анализировать бизнес-процессы управленческого и регламентированного учета компании, помогать пользователям в закрытии финансового месяца и построения бюджетных моделей в 1С ERP/КА , предлагать технические решения в целях их оптимизации и усовершенствования.
  • Собирать и анализировать требования к внедрению и развитию направлений рег. учёта (БУ и НУ) и бюджетирования, управленческой отчетности, консолидации данных в 1C ERP/КА.
  • Проектировать решения в соответствии с бизнес-требованиями и лучшими практиками.
  • Разрабатывать технические задания для разработчиков, принимать непосредственное участие в процессе разработки (постановка задачи) и тестировании.
  • Внедрять совместно с бизнесом разработанные решения, вести процесс сбора обратной связи, анализировать результаты внедрения.
  • Вести базу знаний по процессам, управлять изменениями процессов.
  • Обеспечивать работоспособность бизнес-процессов, лидировать процесс устранения возникающих проблем.
  • Постоянно развивать свои знания, совершенствовать проектные решения.

Требования:

  • Хорошие знания и опыт внедрения проектов 1С ERP, разделов регламентированного учёта, финансов, управленческого учёта, бюджетирования

Условия:

  • Оформление в соответствии с ТК РФ, наличие IT аккредитации Минцифры;
  • Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
  • ДМС (со стоматологией) и страхование жизни;
  • Гибридный формат работы (офис - 1-2 дня в неделю, индивидуально обсуждаем удаленный формат работы);
  • Возможности для карьерного роста и профессионального развития;
  • Гибкое начало рабочего дня (можно приступать к работе в период с 08:00 до 10:00);
  • График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
  • Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
  • Работа в команде профессионалов одного из крупнейших производителей электротехнического оборудования.
Москва ,
От 3 до 6 лет
Фильтры
Поиск
Корзина