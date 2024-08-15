Группе компаний Systeme Electric в расширение штата команды финансового блока IT-департамента требуется профессионал с опытом под следующие требования:

Обязанности:

Анализировать бизнес-процессы управленческого и регламентированного учета компании, помогать пользователям в закрытии финансового месяца и построения бюджетных моделей в 1С ERP/КА , предлагать технические решения в целях их оптимизации и усовершенствования.

Собирать и анализировать требования к внедрению и развитию направлений рег. учёта (БУ и НУ) и бюджетирования, управленческой отчетности, консолидации данных в 1C ERP/КА.

Проектировать решения в соответствии с бизнес-требованиями и лучшими практиками.

Разрабатывать технические задания для разработчиков, принимать непосредственное участие в процессе разработки (постановка задачи) и тестировании.

Внедрять совместно с бизнесом разработанные решения, вести процесс сбора обратной связи, анализировать результаты внедрения.

Вести базу знаний по процессам, управлять изменениями процессов.

Обеспечивать работоспособность бизнес-процессов, лидировать процесс устранения возникающих проблем.

Постоянно развивать свои знания, совершенствовать проектные решения.

Требования:

Хорошие знания и опыт внедрения проектов 1С ERP, разделов регламентированного учёта, финансов, управленческого учёта, бюджетирования

Условия: