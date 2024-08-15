Группе компаний Systeme Electric в расширение штата команды финансового блока IT-департамента требуется профессионал с опытом под следующие требования:
Обязанности:
- Анализировать бизнес-процессы управленческого и регламентированного учета компании, помогать пользователям в закрытии финансового месяца и построения бюджетных моделей в 1С ERP/КА , предлагать технические решения в целях их оптимизации и усовершенствования.
- Собирать и анализировать требования к внедрению и развитию направлений рег. учёта (БУ и НУ) и бюджетирования, управленческой отчетности, консолидации данных в 1C ERP/КА.
- Проектировать решения в соответствии с бизнес-требованиями и лучшими практиками.
- Разрабатывать технические задания для разработчиков, принимать непосредственное участие в процессе разработки (постановка задачи) и тестировании.
- Внедрять совместно с бизнесом разработанные решения, вести процесс сбора обратной связи, анализировать результаты внедрения.
- Вести базу знаний по процессам, управлять изменениями процессов.
- Обеспечивать работоспособность бизнес-процессов, лидировать процесс устранения возникающих проблем.
- Постоянно развивать свои знания, совершенствовать проектные решения.
Требования:
- Хорошие знания и опыт внедрения проектов 1С ERP, разделов регламентированного учёта, финансов, управленческого учёта, бюджетирования
Условия:
- Оформление в соответствии с ТК РФ, наличие IT аккредитации Минцифры;
- Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
- ДМС (со стоматологией) и страхование жизни;
- Гибридный формат работы (офис - 1-2 дня в неделю, индивидуально обсуждаем удаленный формат работы);
- Возможности для карьерного роста и профессионального развития;
- Гибкое начало рабочего дня (можно приступать к работе в период с 08:00 до 10:00);
- График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
- Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
- Работа в команде профессионалов одного из крупнейших производителей электротехнического оборудования.