О компании Карьера Вакансии Аналитик

Обязанности:

  • Аналитика коммерческой эффективности в различных разрезах: каналы продаж, продукты, регионы, команды, индивидуальные результаты
  • Подготовка отчетности по коммерческим результатам, включая отчеты для высшего руководства компании
  • Выстраивание процессов операционной аналитики и визуализация (Fine BI)
  • Участие в кампаниях по постановке индивидуальных коммерческих целей и оценке результатов
  • Активная поддержка коммерческих команд (бизнес партнерство)
  • Участие в проектах команды коммерческой эффективности разных направлений: улучшение бизнес-процессов, развитие CRM (Битрикс24)

Требования:

  • Высшее образование в области финансов, экономики, математики
  • Опыт работы в аналитике от 1 года
  • Владение аналитическими инструментами: Excel, Power Query, Power Pivot, SQL
  • Опыт работы с CRM Битрикс24, 1С, FineBI является преимуществом
  • Умение работать с большим объемом данных, делать выводы на основе данных
  • Структированность, критическое мышление, самоорганизованность, желание узнавать новое и любознательность


Условия:

  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
  • Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
  • Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща
  • Корпоративный транспорт от м. Марьина роща
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании
Москва ,
От 1 года до 3 лет