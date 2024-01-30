Обязанности:
- Аналитика коммерческой эффективности в различных разрезах: каналы продаж, продукты, регионы, команды, индивидуальные результаты
- Подготовка отчетности по коммерческим результатам, включая отчеты для высшего руководства компании
- Выстраивание процессов операционной аналитики и визуализация (Fine BI)
- Участие в кампаниях по постановке индивидуальных коммерческих целей и оценке результатов
- Активная поддержка коммерческих команд (бизнес партнерство)
- Участие в проектах команды коммерческой эффективности разных направлений: улучшение бизнес-процессов, развитие CRM (Битрикс24)
Требования:
- Высшее образование в области финансов, экономики, математики
- Опыт работы в аналитике от 1 года
- Владение аналитическими инструментами: Excel, Power Query, Power Pivot, SQL
- Опыт работы с CRM Битрикс24, 1С, FineBI является преимуществом
- Умение работать с большим объемом данных, делать выводы на основе данных
- Структированность, критическое мышление, самоорганизованность, желание узнавать новое и любознательность
Условия:
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
- Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
- Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща
- Корпоративный транспорт от м. Марьина роща
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании