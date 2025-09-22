Декретная ставка
Обязанности:
- Внедрение, поддержка и развитие 1С ЗУП КОРП 3.1 в юрлицах группы компаний
- Разработка технических заданий для 1С ЗУП КОРП 3.1, приоритет за поиском решений из типового функционала конфигурации
- Опыт внедрения корпоративных проектов по ЗУП
- Хорошее знание типовой конфигураций 1С ЗУП КОРП и предметной области расчёта заработной платы
Требования:
- Готовность работать в классной команде разработчиков, которые постоянно учатся и развиваются
- Желание учиться, использовать новые технологии, инициатива к новшествам
- Опыт работы аналитиком/консультантом 1С ЗУП от 3 лет
- Опыт участия в проектах внедрения или оптимизации процессов в 1С
- Способность выстраивать конструктивный диалог с командой и заказчиком
Условия:
- Декретная ставка;
- Оформление в соответствии с ТК РФ, наличие IT аккредитации Минцифры;
- Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
- ДМС (со стоматологией) и страхование жизни;
- Гибридный формат работы (офис - 1-2 дня в неделю, индивидуально обсуждаем удаленный формат работы);
- Возможности для карьерного роста и профессионального развития;
- Гибкое начало рабочего дня (можно приступать к работе в период с 08:00 до 10:00);
- График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
- Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
- Работа в команде профессионалов одного из крупнейших производителей электротехнического оборудования.