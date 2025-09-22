Декретная ставка

Обязанности:

  • Внедрение, поддержка и развитие 1С ЗУП КОРП 3.1 в юрлицах группы компаний
  • Разработка технических заданий для 1С ЗУП КОРП 3.1, приоритет за поиском решений из типового функционала конфигурации
  • Опыт внедрения корпоративных проектов по ЗУП
  • Хорошее знание типовой конфигураций 1С ЗУП КОРП и предметной области расчёта заработной платы

Требования:

  • Готовность работать в классной команде разработчиков, которые постоянно учатся и развиваются
  • Желание учиться, использовать новые технологии, инициатива к новшествам
  • Опыт работы аналитиком/консультантом 1С ЗУП от 3 лет
  • Опыт участия в проектах внедрения или оптимизации процессов в 1С
  • Способность выстраивать конструктивный диалог с командой и заказчиком

Условия:

  • Декретная ставка;
  • Оформление в соответствии с ТК РФ, наличие IT аккредитации Минцифры;
  • Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
  • ДМС (со стоматологией) и страхование жизни;
  • Гибридный формат работы (офис - 1-2 дня в неделю, индивидуально обсуждаем удаленный формат работы);
  • Возможности для карьерного роста и профессионального развития;
  • Гибкое начало рабочего дня (можно приступать к работе в период с 08:00 до 10:00);
  • График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
  • Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
  • Работа в команде профессионалов одного из крупнейших производителей электротехнического оборудования.
Москва ,
От 3 до 6 лет
Фильтры
Поиск
Корзина