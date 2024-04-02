Необходим специалист по внедрению и поддержке 1С ЗУП для замены БОСС-кадровика в группе компаний Systeme Electric

Обязанности:

Анализировать бизнес-процессы HR и технические решения в целях их оптимизации и усовершенствования.

Собирать и анализировать требования специалистов и руководителей HR к системе и новому функционалу.

Проектировать решения в соответствии с бизнес-требованиями и лучшими практиками.

Разрабатывать технические задания для разработчиков, планировать задачи по разработке, принимать непосредственное участие в процессе разработки и тестировании.

Внедрять совместно с бизнесом разработанные решения, анализировать результаты внедрения.

Вести базу знаний по процессам, управлять изменениями процессов и продукта.

Организовывать сообщество ключевых пользователей. Создавать регламенты и инструкции, управлять процессом обучения ключевых пользователей.

Консультировать пользователей.

Обеспечивать работоспособность бизнес-процессов, лидировать процесс устранения возникающих проблем.

Постоянно развивать свои знания, совершенствовать проектные решения.

Требования:

Экспертные знания расчета заработной платы, вопрос налогового законодательства

Отличные знания конфигурации 1С ЗУП.

Опыт и желание работы в команде.

Способность выстраивать конструктивный диалог как с бизнесом, так и с разработчиками.

Умение чётко и грамотно излагать мысли устно и письменно.

Условия: