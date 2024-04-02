О компании Карьера Вакансии Аналитик-консультант 1С ЗУП КОРП

Необходим специалист по внедрению и поддержке 1С ЗУП для замены БОСС-кадровика в группе компаний Systeme Electric

Обязанности:

  • Анализировать бизнес-процессы HR и технические решения в целях их оптимизации и усовершенствования.
  • Собирать и анализировать требования специалистов и руководителей HR к системе и новому функционалу.
  • Проектировать решения в соответствии с бизнес-требованиями и лучшими практиками.
  • Разрабатывать технические задания для разработчиков, планировать задачи по разработке, принимать непосредственное участие в процессе разработки и тестировании.
  • Внедрять совместно с бизнесом разработанные решения, анализировать результаты внедрения.
  • Вести базу знаний по процессам, управлять изменениями процессов и продукта.
  • Организовывать сообщество ключевых пользователей. Создавать регламенты и инструкции, управлять процессом обучения ключевых пользователей.
  • Консультировать пользователей.
  • Обеспечивать работоспособность бизнес-процессов, лидировать процесс устранения возникающих проблем.
  • Постоянно развивать свои знания, совершенствовать проектные решения.

Требования:

  • Экспертные знания расчета заработной платы, вопрос налогового законодательства
  • Отличные знания конфигурации 1С ЗУП.
  • Опыт и желание работы в команде.
  • Способность выстраивать конструктивный диалог как с бизнесом, так и с разработчиками.
  • Умение чётко и грамотно излагать мысли устно и письменно.

Условия:

  • Оформление в соответствии с ТК РФ, наличие IT аккредитации Минцифры;
  • Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
  • ДМС (со стоматологией) и страхование жизни;
  • Гибридный формат работы (офис - 1-2 дня в неделю, индивидуально обсуждаем удаленный формат работы);
  • Возможности для карьерного роста и профессионального развития;
  • Гибкое начало рабочего дня (можно приступать к работе в период с 08:00 до 10:00);
  • График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
  • Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
  • Работа в команде профессионалов одного из крупнейших производителей электротехнического оборудования.
Москва ,
От 1 года до 3 лет