Обязанности:
- Участие в проекте внедрения PIM-системы: анализ бизнес-процессов, постановка задач разработчикам
- Участие в развитии e-commerce решения компании: анализ бизнес-процессов, постановка задач разработчикам
- Организация сбора и анализа бизнес-требований к внедрению и развитию решений.
- Проектирование лучших функциональных решений в соответствии с бизнес-требованиями.
- Внедрять совместно с бизнесом разработанные решения, вести процесс сбора обратной связи, анализировать результаты внедрения.
- Контроль наполнения базы знаний по процессам, управление изменениями процессов и продукта.
Требования:
- Опыт внедрения PIM и e-commerce систем
- Знание бизнес-процессов в b2b бизнесе по производству и оптовой продажи электротехнического оборудования
- Большим преимуществом будет опыт работы с продуктами платформы Agora: b2b портал и/или PIM-система
- Умение чётко и грамотно излагать мысли устно и письменно.
- Отдельным преимуществом будет опыт взаимодействия с решениями на платформе 1С на уровне интеграций систем.
- Способность выстраивать конструктивный диалог с бизнесом.
Условия:
- Оформление в соответствии с ТК РФ, наличие IT аккредитации Минцифры;
- Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
- ДМС (со стоматологией) и страхование жизни;
- Гибридный формат работы (офис - 1-2 дня в неделю, индивидуально обсуждаем удаленный формат работы);
- Возможности для карьерного роста и профессионального развития;
- Гибкое начало рабочего дня (можно приступать к работе в период с 08:00 до 10:00);
- График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
- Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
- Работа в команде профессионалов одного из крупнейших производителей электротехнического оборудования.