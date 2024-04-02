О компании Карьера Вакансии Аналитик PIM, e-commerce

Обязанности:

  • Участие в проекте внедрения PIM-системы: анализ бизнес-процессов, постановка задач разработчикам
  • Участие в развитии e-commerce решения компании: анализ бизнес-процессов, постановка задач разработчикам
  • Организация сбора и анализа бизнес-требований к внедрению и развитию решений.
  • Проектирование лучших функциональных решений в соответствии с бизнес-требованиями.
  • Внедрять совместно с бизнесом разработанные решения, вести процесс сбора обратной связи, анализировать результаты внедрения.
  • Контроль наполнения базы знаний по процессам, управление изменениями процессов и продукта.

Требования:

  • Опыт внедрения PIM и e-commerce систем
  • Знание бизнес-процессов в b2b бизнесе по производству и оптовой продажи электротехнического оборудования
  • Большим преимуществом будет опыт работы с продуктами платформы Agora: b2b портал и/или PIM-система
  • Умение чётко и грамотно излагать мысли устно и письменно.
  • Отдельным преимуществом будет опыт взаимодействия с решениями на платформе 1С на уровне интеграций систем.
  • Способность выстраивать конструктивный диалог с бизнесом.

Условия:

  • Оформление в соответствии с ТК РФ, наличие IT аккредитации Минцифры;
  • Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
  • ДМС (со стоматологией) и страхование жизни;
  • Гибридный формат работы (офис - 1-2 дня в неделю, индивидуально обсуждаем удаленный формат работы);
  • Возможности для карьерного роста и профессионального развития;
  • Гибкое начало рабочего дня (можно приступать к работе в период с 08:00 до 10:00);
  • График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
  • Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
  • Работа в команде профессионалов одного из крупнейших производителей электротехнического оборудования.
Москва ,
От 1 года до 3 лет