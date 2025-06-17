В команду внедрения и развития решений на платформе 1С ищем профессионала с опытом внедрения 1C ERP в роли аналитика оперконтура.

Обязанности:

Анализировать бизнес-процессы оперконтура 1С ERP: управление запасами, производственный учёт, складской учёт, оптовые продажи, предлагать технические решения в целях их оптимизации и усовершенствования.

Собирать и анализировать требования к внедрению и развитию оперблока в 1C ERP, в первую очередь опираясь на типовой функционал 1С ERP 2.5

Проектировать решения в соответствии с бизнес-требованиями и лучшими практиками.

Разрабатывать технические задания для разработчиков, принимать непосредственное участие в процессе разработки (постановка задачи) и тестирования.

Внедрять совместно с бизнесом разработанные решения, вести процесс сбора обратной связи, анализировать результаты внедрения.

Вести базу знаний по процессам, управлять изменениями процессов и продукта.

Обеспечивать работоспособность бизнес-процессов, лидировать процесс устранения возникающих проблем

Постоянно развивать свои знания, совершенствовать проектные решения.

Требования:

Опыт работы бизнес-аналитиком 1С от 3 лет.

Хорошие знания конфигурации 1С ERP

Опыт участия в проектах внедрения или оптимизации процессов в 1С.

Опыт и желание работы в команде.

Желание расти и развиваться.

Способность выстраивать конструктивный диалог с бизнесом.

Умение чётко и грамотно излагать мысли устно и письменно.

Условия: