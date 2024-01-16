Обязанности
- Анализ бизнес-процессов планирования производства, выпуска продукции, расчета себестоимости с последующим формирование технических решений для их оптимизации и усовершенствования;
- Сбор и анализ требований к внедрению и развитию производственного блока 1C ERP;
- Разработка технических заданий для разработчиков, планирование задач разработки по Agile;
- Внедрение совместно с бизнесом разработанных решений, тестирование и сбор пользовательской обратной связи, анализ результатов внедрения;
- Разработка регламентов и инструкций, управление процессом обучения ключевых пользователей и их консультирование;
- Пополнение базы знаний по доработкам, управление изменениями процессов и продукта;
- Обеспечение работоспособности бизнес-процессов и продукта, устранения возникающих ошибок.
Требования
- Хорошие знания процессов производственного учёта, выпуска полуфабрикатов, многопередельного производства;
- Опыт участия в проектах внедрения, оптимизации процессов, поддержки эксплуатации 1C ERP;
- Продолжительный опыт работы бизнес-аналитиком 1С в направлении производственного учёта;
- Аналитический склад ума;
- Коммуникабельность, способность выстраивать конструктивный диалог с бизнесом.
Условия
- Оформление в соответствии с ТК РФ, наличие аккредитации Минцифры;
- Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
- ДМС со стоматологией и страхование жизни;
- Гибридный формат работы (офис - 1-2 дня в неделю, индивидуально обсуждаем удаленный формат работы);
- Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
- Возможности для карьерного роста и профессионального развития;
- Гибкое начало рабочего дня (можно приступать к работе в период с 08:00 до 10:00);
- График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу).