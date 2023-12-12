О компании Карьера Вакансии Бизнес-аналитик по производству в 1C ERP

Обязанности

  • Анализ бизнес-процессов планирования производства, выпуска продукции, расчета себестоимости с последующим формирование технических решений для их оптимизации и усовершенствования;
  • Сбор и анализ требований к внедрению и развитию производственного блока 1C ERP;
  • Разработка технических заданий для разработчиков, планирование задач разработки по Agile;
  • Внедрение совместно с бизнесом разработанных решений, тестирование и сбор пользовательской обратной связи, анализ результатов внедрения;
  • Разработка регламентов и инструкций, управление процессом обучения ключевых пользователей и их консультирование;
  • Пополнение базы знаний по доработкам, управление изменениями процессов и продукта;
  • Обеспечение работоспособности бизнес-процессов и продукта, устранения возникающих ошибок.

Требования

  • Хорошие знания процессов производственного учёта, выпуска полуфабрикатов, многопередельного производства;
  • Опыт участия в проектах внедрения, оптимизации процессов, поддержки эксплуатации 1C ERP;
  • Продолжительный опыт работы бизнес-аналитиком 1С в направлении производственного учёта;
  • Аналитический склад ума;
  • Коммуникабельность;
  • Cпособность выстраивать конструктивный диалог с бизнесом.

Условия

  • Оформление в соответствии с ТК РФ, наличие аккредитации Минцифры;
  • Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
  • ДМС (со стоматологией) и страхование жизни;
  • Гибридный формат работы (индивидуально обсуждаем удаленный формат работы);
  • Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
  • Возможности для карьерного роста и профессионального развития;
  • Гибкое начало рабочего дня (можно приступать к работе в период с 08:00 до 10:00);
  • График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу).
Москва ,
От 3 до 6 лет