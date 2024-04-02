Обязанности:
- Анализировать бизнес-процессы управления запасами и обеспечения потребностей, предлагать технические решения в целях их оптимизации и усовершенствования.
- Собирать и анализировать требования к внедрению и развитию блока закупки и управления потребностями в 1C ERP.
- Проектировать решения в соответствии с бизнес-требованиями и лучшими практиками.
- Проектировать решения в соответствии с бизнес-требованиями и лучшими практиками.
- Разрабатывать технические задания для разработчиков, принимать непосредственное участие в процессе разработки (постановка задачи) и тестировании.
- Внедрять совместно с бизнесом разработанные решения, вести процесс сбора обратной связи, анализировать результаты внедрения.
- Вести базу знаний по процессам, управлять изменениями процессов и продукта.
- Обеспечивать работоспособность бизнес-процессов, лидировать процесс устранения возникающих проблем.
- Постоянно развивать свои знания, совершенствовать проектные решения.
Требования:
- Опыт работы бизнес-аналитиком 1С в направлении управления запасами от 3 лет.
- Хорошие знания конфигурации 1С ERP
- Опыт участия в проектах внедрения или оптимизации процессов в 1С.
- Опыт и желание работы в команде.
- Опыт расти и развиваться.
- Способность выстраивать конструктивный диалог с бизнесом.
- Умение чётко и грамотно излагать мысли устно и письменно.
- Хорошие знания в 1С ERP направления управления запасами и обеспечения потребностями: закупки и складской учёт.
- Опыт внедрения и поддержки эксплуатации 1C ERP
Условия:
- Оформление в соответствии с ТК РФ, наличие IT аккредитации Минцифры;
- Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
- ДМС (со стоматологией) и страхование жизни;
- Гибридный формат работы (офис - 1-2 дня в неделю, индивидуально обсуждаем удаленный формат работы);
- Возможности для карьерного роста и профессионального развития;
- Гибкое начало рабочего дня (можно приступать к работе в период с 08:00 до 10:00);
- График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
- Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
- Работа в команде профессионалов одного из крупнейших производителей электротехнического оборудования.