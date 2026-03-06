Обязанности:
- Прием и обработка первичной учетной документации товарно-материальных ценностей (ТМЦ), основных средств (ОС), нематериальных активов (НМА), в том числе НИОКР, своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с их движением (оприходование, списание, перемещение, ввод в эксплуатацию и др.);
- Проверка правильности оформления первичной учетной документации от поставщиков ТМЦ, ОС, НМА на соответствие требованиям законодательства и условиям договоров, спецификаций;
- Контроль и анализ движения ТМЦ по складам и затрат на производство;
- Своевременная архивация обработанной первичной учетной документации;
- Участие в проведении плановых и внеплановых инвентаризаций ТМЦ, ОС, НМА, формирование инвентаризационных описей (ИНВ-3), сличительных ведомостей (ИНВ-19) и отражение результатов в учете;
- Учет ОС, НМА, финансовой аренды;
- Формирование и проверка книги покупок;
- Контроль дебиторской и кредиторской задолженности, ежеквартальная сверка с контрагентами;
- Участие в проведении аудиторских проверок;
- Написание инструкций, локальных нормативных актов в рамках выполняемого функционала.
Требования:
- Высшее бухгалтерское или экономическое образование;
- Релевантный опыт работы от 3х лет;
- Уверенное знание 1С.УПП; знание офисных программ, в том числе Excel;
- Умение пользоваться справочно-правовыми системами, ЭДО;
- Внимательность и ответственность, высокая работоспособность и инициативность;
- Готовность ездить в офис по адресу: ул. Пионерстроя, д. 23А.
Условия:
- График работы: пн. – чт. 08.30 – 17.15; пт. – 08.30 – 16.00;
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ;
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус);
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы;
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone;
- Ноутбук для продуктивной работы;
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании.