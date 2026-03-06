Обязанности:

  • Прием и обработка первичной учетной документации товарно-материальных ценностей (ТМЦ), основных средств (ОС), нематериальных активов (НМА), в том числе НИОКР, своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с их движением (оприходование, списание, перемещение, ввод в эксплуатацию и др.);
  • Проверка правильности оформления первичной учетной документации от поставщиков ТМЦ, ОС, НМА на соответствие требованиям законодательства и условиям договоров, спецификаций;
  • Контроль и анализ движения ТМЦ по складам и затрат на производство;
  • Своевременная архивация обработанной первичной учетной документации;
  • Участие в проведении плановых и внеплановых инвентаризаций ТМЦ, ОС, НМА, формирование инвентаризационных описей (ИНВ-3), сличительных ведомостей (ИНВ-19) и отражение результатов в учете;
  • Учет ОС, НМА, финансовой аренды;
  • Формирование и проверка книги покупок;
  • Контроль дебиторской и кредиторской задолженности, ежеквартальная сверка с контрагентами;
  • Участие в проведении аудиторских проверок;
  • Написание инструкций, локальных нормативных актов в рамках выполняемого функционала.

Требования:

  • Высшее бухгалтерское или экономическое образование;
  • Релевантный опыт работы от 3х лет;
  • Уверенное знание 1С.УПП; знание офисных программ, в том числе Excel;
  • Умение пользоваться справочно-правовыми системами, ЭДО;
  • Внимательность и ответственность, высокая работоспособность и инициативность;
  • Готовность ездить в офис по адресу: ул. Пионерстроя, д. 23А.

Условия:

  • График работы: пн. – чт. 08.30 – 17.15; пт. – 08.30 – 16.00;
  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ;
  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус);
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы;
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone;
  • Ноутбук для продуктивной работы;
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании.
Санкт-Петербург
От 3 до 6 лет
