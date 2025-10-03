Открыта позиция Бухгалтера в банковскую группу, срочный трудовой договор на 2 года (на время декретного отпуска основного сотрудника)

Обязанности:

  • Проведение выписок банка
  • Подготовка и проведение исходящих платежей
  • Работа в банк-клиенте и 1С
  • Ведение валютного контроля
  • Контроль закрытия месяца в рамках своего участка
  • Заполнение отчетов по участку банковских операций

Требования:

  • Опыт работы в бухгалтерии от 2-х лет
  • Умение самостоятельно искать ответы на поставленные вопросы
  • Конструктивный подход к решению проблем
  • Желательно знание программ: 1С, офисные программы, справочно-правовые системы
  • Личные качества: честность, ответственность, пунктуальность, инициативность, умение работать в команде.

Условия:

  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании
  • Пятидневная рабочая неделя, режим работы с 8 до 17 часов, обед с 12 до 13 часов
Козьмодемьянск ,
От 1 года до 3 лет
Фильтры
Поиск
Корзина