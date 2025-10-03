Открыта позиция Бухгалтера в банковскую группу, срочный трудовой договор на 2 года (на время декретного отпуска основного сотрудника)

Обязанности:

Проведение выписок банка

Подготовка и проведение исходящих платежей

Работа в банк-клиенте и 1С

Ведение валютного контроля

Контроль закрытия месяца в рамках своего участка

Заполнение отчетов по участку банковских операций

Требования:

Опыт работы в бухгалтерии от 2-х лет

Умение самостоятельно искать ответы на поставленные вопросы

Конструктивный подход к решению проблем

Желательно знание программ: 1С, офисные программы, справочно-правовые системы

Личные качества: честность, ответственность, пунктуальность, инициативность, умение работать в команде.

Условия: