Открыта позиция Бухгалтера в банковскую группу, срочный трудовой договор на 2 года (на время декретного отпуска основного сотрудника)
Обязанности:
- Проведение выписок банка
- Подготовка и проведение исходящих платежей
- Работа в банк-клиенте и 1С
- Ведение валютного контроля
- Контроль закрытия месяца в рамках своего участка
- Заполнение отчетов по участку банковских операций
Требования:
- Опыт работы в бухгалтерии от 2-х лет
- Умение самостоятельно искать ответы на поставленные вопросы
- Конструктивный подход к решению проблем
- Желательно знание программ: 1С, офисные программы, справочно-правовые системы
- Личные качества: честность, ответственность, пунктуальность, инициативность, умение работать в команде.
Условия:
- Конкурентный уровень дохода
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
- Пятидневная рабочая неделя, режим работы с 8 до 17 часов, обед с 12 до 13 часов