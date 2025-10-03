Обязанности:

  • Проведение поступлений денежных средств от клиентов в 1С
  • Проведение взаимозачетов и корректировок задолженности
  • Проверка актов сверок с клиентами
  • Контроль развернутого сальдо по клиентам в 1С
  • Проведение операций по факторингу
  • Проверка соответствия сальдо сч.62 (авансы) от клиентов и сальдо сч.76.АВ (НДС с авансов полученных) по итогам месяца

Требования:

  • Опыт работы в бухгалтерии от 2-х лет желателен
  • Умение самостоятельно искать ответы на поставленные вопросы
  • Конструктивный подход к решению проблем
  • Желательно знание программ: 1С, офисные программы, справочно-правовые системы
  • Личные качества: честность, ответственность, пунктуальность, инициативность, умение работать в команде

Условия:

  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании
  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
  • График работы: пятидневная рабочая неделя, с 8 до 17 часов, обед с 12 до 13 часов
Козьмодемьянск ,
От 1 года до 3 лет
