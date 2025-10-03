Обязанности:
- Проведение поступлений денежных средств от клиентов в 1С
- Проведение взаимозачетов и корректировок задолженности
- Проверка актов сверок с клиентами
- Контроль развернутого сальдо по клиентам в 1С
- Проведение операций по факторингу
- Проверка соответствия сальдо сч.62 (авансы) от клиентов и сальдо сч.76.АВ (НДС с авансов полученных) по итогам месяца
Требования:
- Опыт работы в бухгалтерии от 2-х лет желателен
- Умение самостоятельно искать ответы на поставленные вопросы
- Конструктивный подход к решению проблем
- Желательно знание программ: 1С, офисные программы, справочно-правовые системы
- Личные качества: честность, ответственность, пунктуальность, инициативность, умение работать в команде
Условия:
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
- График работы: пятидневная рабочая неделя, с 8 до 17 часов, обед с 12 до 13 часов