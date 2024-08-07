Обязанности
- Отвечает за подготовку прогноза спроса (продаж) и прогноза закупки у поставщиков компании
- Цикл подготовки прогноза включает: очистку данных, подготовка статистического прогноза, уточнение необходимых корректировок с бизнесом, подача финального прогноза
- Работа с собственным производством и с внешними поставщиками (~30 поставщиков)
- Цикл подготовки прогноза включает: очистку данных, подготовка статистического прогноза, уточнение необходимых корректировок с бизнесом, подача финального прогноза
- Объем портфолио в зоне ответственности - 7000 -10000 SKU
- Лидирование цикла S&OP по своему бизнес-направлению
- Участие в цикле запуска новых продуктов
- Участие в процессах улучшения, развитии бизнес-процессов в зоне ответственности сотрудников
- Участие в проведении внешних и внутренних аудитов
- KPI: FQ, уровень доступности, уровень товарного запаса, качество запуска новых продуктов
Требования
- Профильное образование
- Опыт на аналогичной должности от 3-х лет
- Уверенный пользователь эксель
- Аналитический склад ума, способность анализировать большие объемы данных и выявлять взаимосвязь между ними
- Уверенные навыки эффективной коммуникации: уверенные навыки презентации, грамотная письменная и устная речь, способность доносить до коллег и бизнес партнеров необходимую информацию в простом и понятном ключе
- Способность достигать результатов
- Способность управлять изменениями
- Способность работать в 1С и прочих программах, согласованных компанией, на уровне присвоенной в системе роли
Условия
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
- Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
- Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща
- Корпоративный транспорт от м. Марьина роща
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании