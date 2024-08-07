Обязанности

  • Отвечает за подготовку прогноза спроса (продаж) и прогноза закупки у поставщиков компании
  • Цикл подготовки прогноза включает: очистку данных, подготовка статистического прогноза, уточнение необходимых корректировок с бизнесом, подача финального прогноза
  • Работа с собственным производством и с внешними поставщиками (~30 поставщиков)
  • Цикл подготовки прогноза включает: очистку данных, подготовка статистического прогноза, уточнение необходимых корректировок с бизнесом, подача финального прогноза
  • Объем портфолио в зоне ответственности - 7000 -10000 SKU
  •  Лидирование цикла S&OP по своему бизнес-направлению
  • Участие в цикле запуска новых продуктов
  • Участие в процессах улучшения, развитии бизнес-процессов в зоне ответственности сотрудников
  • Участие в проведении внешних и внутренних аудитов
  • KPI: FQ, уровень доступности, уровень товарного запаса, качество запуска новых продуктов

Требования   

  • Профильное образование
  • Опыт на аналогичной должности от 3-х лет
  • Уверенный пользователь эксель
  • Аналитический склад ума, способность анализировать большие объемы данных и выявлять взаимосвязь между ними
  • Уверенные навыки эффективной коммуникации: уверенные навыки презентации, грамотная письменная и устная речь, способность доносить до коллег и бизнес партнеров необходимую информацию в простом и понятном ключе
  • Способность достигать результатов
  • Способность управлять изменениями
  • Способность работать в 1С и прочих программах, согласованных компанией, на уровне присвоенной в системе роли

Условия

  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
  • Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
  • Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща
  • Корпоративный транспорт от м. Марьина роща
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании
Москва ,
От 3 до 6 лет
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