Дата-партнёр - единое окно для бизнеса и ИТ

Дата-партнер делает жизнь бизнеса проще с точки зрения адаптации цифровых инструментов в отчетности, аналитике и проверке гипотез.

Обязанности:

  • Помогает бизнесу и Digital понять, какие данные есть в компании, как с ними работать, как решать задачи эффективнее с их помощью.
  • Управляет объектами данных от систем-источников до конечных систем.
  • Выстраивает процессы управления данными с бизнесом и ИТ, отвечает качество, интеграции, архитектуру, атрибуты, справочники и наличие документации.
  • Формирует и обеспечивает выполнение задач по поставке, качеству, архитектуре, визуализации данных в рамках бизнес-процессов и ИТ-проектов.
  • Определяет потребности и организовывает привлечение ресурсов для задач управления данными
  • Дирижирует вовлечёнными в цепочку поставки ценности ресурсами
  • Активно участвует в реинжиниринге бизнес-процессов по запросу стейкхолдеров и ИТ
  • Проводит регулярный менеджмент: встречи, ретроспективы и планирование.

Требования:

  • Знание методов и способов выявления и формализации требований заказчиков
  • Умение наглядно представлять важную информацию и делать выводы, основываясь на цифрах
  • Понимание жизненного цикла данных и программных продуктов
  • Понимание принципов построения моделей данных, визуализации данных и корпоративных хранилищ
  • Понимание принципов работы инструментов ETL/ELT
  • SQL (знание группы SELECT)
  • Построение ER-диаграмм

Условия:

  • Оформление в соответствии с ТК РФ, наличие IT аккредитации Минцифры;
  • Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
  • ДМС (со стоматологией) и страхование жизни;
  • Гибридный формат работы (офис - 1-2 дня в неделю, индивидуально обсуждаем удаленный формат работы);
  • Возможности для карьерного роста и профессионального развития;
  • Гибкое начало рабочего дня (можно приступать к работе в период с 08:00 до 10:00);
  • График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
  • Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
  • Работа в команде профессионалов одного из крупнейших производителей электротехнического оборудования.
Москва ,
От 3 до 6 лет