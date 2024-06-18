Дата-партнёр - единое окно для бизнеса и ИТ

Дата-партнер делает жизнь бизнеса проще с точки зрения адаптации цифровых инструментов в отчетности, аналитике и проверке гипотез.

Обязанности:

Помогает бизнесу и Digital понять, какие данные есть в компании, как с ними работать, как решать задачи эффективнее с их помощью.

Управляет объектами данных от систем-источников до конечных систем.

Выстраивает процессы управления данными с бизнесом и ИТ, отвечает качество, интеграции, архитектуру, атрибуты, справочники и наличие документации.

Формирует и обеспечивает выполнение задач по поставке, качеству, архитектуре, визуализации данных в рамках бизнес-процессов и ИТ-проектов.

Определяет потребности и организовывает привлечение ресурсов для задач управления данными

Дирижирует вовлечёнными в цепочку поставки ценности ресурсами

Активно участвует в реинжиниринге бизнес-процессов по запросу стейкхолдеров и ИТ

Проводит регулярный менеджмент: встречи, ретроспективы и планирование.

Требования:

Знание методов и способов выявления и формализации требований заказчиков

Умение наглядно представлять важную информацию и делать выводы, основываясь на цифрах

Понимание жизненного цикла данных и программных продуктов

Понимание принципов построения моделей данных, визуализации данных и корпоративных хранилищ

Понимание принципов работы инструментов ETL/ELT

SQL (знание группы SELECT)

Построение ER-диаграмм

Условия: