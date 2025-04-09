Обязанности:

  • Разработка и поддержка CI/CD процессов с использованием Jenkins и GitFlic для автоматизации интеграции и развертывания.
  • Администрирование серверов на базе Linux
  • Создание образов контейнеров для Битрикс с комплексной настройкой зависимостей (PHP, веб-серверы, БД) и конфигурированием переменных окружения.
  • Управление облачными ресурсами с использованием Terraform и Helm для пакетирования Kubernetes-приложений.
  • Настройка и управление Kubernetes для оркестрации deployment PHP-приложений.
  • Использование Ansible для конфигурации нод кластера и автоматизации процесса развертывания.
  • Мониторинг и обеспечение надежности компонентов таких как Docker, Nginx, Redis, Celery, Elastic.

Требования:

  • Опыт работы в DevOps от 3 лет с углубленными знаниями Linux на уровне администратора.
  • Опыт работы с Docker, Docker Compose и Kubernetes для контейнеризации и оркестрации.
  • Практический опыт с инструментами автоматизации и инфраструктуры как код (Terraform, Ansible).
  • Владение инструментами CI/CD и системами логирования и мониторинга (Jenkins, GitFlic, Sentry).
  • Опыт работы с технологиями пакетирования для Kubernetes (Helm).
  • Знание веб-фреймворков и серверных технологий, использующихся в наших проектах, включая Django, DRF, Vue.js.
  • Отличные коммуникативные навыки и опыт работы в команде.

Условия:

  • Оформление в соответствии с ТК РФ, наличие IT аккредитации Минцифры;
  • Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
  • ДМС (со стоматологией) и страхование жизни;
  • Гибридный формат работы (офис - 1-2 дня в неделю, индивидуально обсуждаем удаленный формат работы);
  • Возможности для карьерного роста и профессионального развития;
  • Гибкое начало рабочего дня (можно приступать к работе в период с 08:00 до 10:00);
  • График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
  • Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
  • Работа в команде профессионалов одного из крупнейших производителей электротехнического оборудования.
Москва ,
От 3 до 6 лет
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