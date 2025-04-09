Обязанности:
- Разработка и поддержка CI/CD процессов с использованием Jenkins и GitFlic для автоматизации интеграции и развертывания.
- Администрирование серверов на базе Linux
- Создание образов контейнеров для Битрикс с комплексной настройкой зависимостей (PHP, веб-серверы, БД) и конфигурированием переменных окружения.
- Управление облачными ресурсами с использованием Terraform и Helm для пакетирования Kubernetes-приложений.
- Настройка и управление Kubernetes для оркестрации deployment PHP-приложений.
- Использование Ansible для конфигурации нод кластера и автоматизации процесса развертывания.
- Мониторинг и обеспечение надежности компонентов таких как Docker, Nginx, Redis, Celery, Elastic.
Требования:
- Опыт работы в DevOps от 3 лет с углубленными знаниями Linux на уровне администратора.
- Опыт работы с Docker, Docker Compose и Kubernetes для контейнеризации и оркестрации.
- Практический опыт с инструментами автоматизации и инфраструктуры как код (Terraform, Ansible).
- Владение инструментами CI/CD и системами логирования и мониторинга (Jenkins, GitFlic, Sentry).
- Опыт работы с технологиями пакетирования для Kubernetes (Helm).
- Знание веб-фреймворков и серверных технологий, использующихся в наших проектах, включая Django, DRF, Vue.js.
- Отличные коммуникативные навыки и опыт работы в команде.
Условия:
- Оформление в соответствии с ТК РФ, наличие IT аккредитации Минцифры;
- Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
- ДМС (со стоматологией) и страхование жизни;
- Гибридный формат работы (офис - 1-2 дня в неделю, индивидуально обсуждаем удаленный формат работы);
- Возможности для карьерного роста и профессионального развития;
- Гибкое начало рабочего дня (можно приступать к работе в период с 08:00 до 10:00);
- График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
- Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
- Работа в команде профессионалов одного из крупнейших производителей электротехнического оборудования.