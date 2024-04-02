Директор по управлению данными — стратег по данным, владелец процессов управления данными во всех подразделениях группы компаний Systeme Electric, лидер команды по управлению данными, владелец КХД, ответственный за его развитие, евангелист качества и чистоты данных.
В команду Систэм Диджитал мы ищем фаната данных со стратегическим мышлением. Если ты готов(а) реализовать свои идеи и использовать свой опыт для определения стратегии управления данными, внедрения процессов управления данными, развития бизнес-аналитики, построения команды, формирования в крупной производственной компании культуры работы с данными и культуры понимания данных, как ключевого ресурса компании, то тебе к нам. Тебя ждут доверие руководства, свобода действий, интересные задачи и работа на результат.
Обязанности:
- Формирование стратегии управления данными
- Разработка стратегии развития продуктов управления данными: КХД, глоссарий бизнес-терминов, банк метаданных и т.д.
- Стратегическое планирование развития аналитики данных в компании
- Проектирование и внедрение бизнес-процессов и решений по управлению данными
- Разработка дорожной карты по трансформации процессов и организации (команды) управления данными
- Трансформация процесса и организации управления данными в рамках согласованной дорожной карты
- Внедрение методологии Data Governance
- Внедрение процесса и системы Master Data Management
- Проектирование, разработка и внедрение процессов и инструментов Data Quality и Data Monitoring для обеспечения оперативного контроля и непрерывности процесса доставки данных
- Мониторинг и управление инцидентами для обеспечения Data Quality
- Проектирование и разработка моделей данных
- Развитие бизнес-аналитики
- Взаимодействие с поставщиками ИТ-решений/инструментов/услуг
- Управление портфелем проектов
- Управление бэклогом
- Управление командой
Требования:
- Высшее образование
- Знание DAMA-DMOK
- Знание технологий и инструментов управления данными
- Не менее 3 лет на руководящей позиции в управлении данными
- Не менее 3 лет опыта управления командой
- Опыт взаимодействия с вендорами/поставщиками
- Уверенный пользователь MS Office
- Презентационные навыки
- Бизнес ориентированный подход
- Управление проектами
- Agile подход
- Готовность работать не «по часам», а на результат
Условия:
- Оформление в соответствии с ТК РФ, наличие IT аккредитации Минцифры;
- Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
- ДМС (со стоматологией) и страхование жизни;
- Гибридный формат работы (офис - 1-2 дня в неделю, индивидуально обсуждаем удаленный формат работы);
- Возможности для карьерного роста и профессионального развития;
- Гибкое начало рабочего дня (можно приступать к работе в период с 08:00 до 10:00);
- График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
- Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
- Работа в команде профессионалов одного из крупнейших производителей электротехнического оборудования.