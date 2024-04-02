Директор по управлению данными — стратег по данным, владелец процессов управления данными во всех подразделениях группы компаний Systeme Electric, лидер команды по управлению данными, владелец КХД, ответственный за его развитие, евангелист качества и чистоты данных.

В команду Систэм Диджитал мы ищем фаната данных со стратегическим мышлением. Если ты готов(а) реализовать свои идеи и использовать свой опыт для определения стратегии управления данными, внедрения процессов управления данными, развития бизнес-аналитики, построения команды, формирования в крупной производственной компании культуры работы с данными и культуры понимания данных, как ключевого ресурса компании, то тебе к нам. Тебя ждут доверие руководства, свобода действий, интересные задачи и работа на результат.

Обязанности:

Формирование стратегии управления данными

Разработка стратегии развития продуктов управления данными: КХД, глоссарий бизнес-терминов, банк метаданных и т.д.

Стратегическое планирование развития аналитики данных в компании

Проектирование и внедрение бизнес-процессов и решений по управлению данными

Разработка дорожной карты по трансформации процессов и организации (команды) управления данными

Трансформация процесса и организации управления данными в рамках согласованной дорожной карты

Внедрение методологии Data Governance

Внедрение процесса и системы Master Data Management

Проектирование, разработка и внедрение процессов и инструментов Data Quality и Data Monitoring для обеспечения оперативного контроля и непрерывности процесса доставки данных

Мониторинг и управление инцидентами для обеспечения Data Quality

Проектирование и разработка моделей данных

Развитие бизнес-аналитики

Взаимодействие с поставщиками ИТ-решений/инструментов/услуг

Управление портфелем проектов

Управление бэклогом

Управление командой

Требования:

Высшее образование

Знание DAMA-DMOK

Знание технологий и инструментов управления данными

Не менее 3 лет на руководящей позиции в управлении данными

Не менее 3 лет опыта управления командой

Опыт взаимодействия с вендорами/поставщиками

Уверенный пользователь MS Office

Презентационные навыки

Бизнес ориентированный подход

Управление проектами

Agile подход

Готовность работать не «по часам», а на результат

Условия: