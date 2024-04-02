О компании Карьера Вакансии Директор по управлению данными / Chief Data Officer

Директор по управлению данными — стратег по данным, владелец процессов управления данными во всех подразделениях группы компаний Systeme Electric, лидер команды по управлению данными, владелец КХД, ответственный за его развитие, евангелист качества и чистоты данных.

В команду Систэм Диджитал мы ищем фаната данных со стратегическим мышлением. Если ты готов(а) реализовать свои идеи и использовать свой опыт для определения стратегии управления данными, внедрения процессов управления данными, развития бизнес-аналитики, построения команды, формирования в крупной производственной компании культуры работы с данными и культуры понимания данных, как ключевого ресурса компании, то тебе к нам. Тебя ждут доверие руководства, свобода действий, интересные задачи и работа на результат.

Обязанности:

  • Формирование стратегии управления данными
  • Разработка стратегии развития продуктов управления данными: КХД, глоссарий бизнес-терминов, банк метаданных и т.д.
  • Стратегическое планирование развития аналитики данных в компании
  • Проектирование и внедрение бизнес-процессов и решений по управлению данными
  • Разработка дорожной карты по трансформации процессов и организации (команды) управления данными
  • Трансформация процесса и организации управления данными в рамках согласованной дорожной карты
  • Внедрение методологии Data Governance
  • Внедрение процесса и системы Master Data Management
  • Проектирование, разработка и внедрение процессов и инструментов Data Quality и Data Monitoring для обеспечения оперативного контроля и непрерывности процесса доставки данных
  • Мониторинг и управление инцидентами для обеспечения Data Quality
  • Проектирование и разработка моделей данных
  • Развитие бизнес-аналитики
  • Взаимодействие с поставщиками ИТ-решений/инструментов/услуг
  • Управление портфелем проектов
  • Управление бэклогом
  • Управление командой

Требования:

  • Высшее образование
  • Знание DAMA-DMOK
  • Знание технологий и инструментов управления данными
  • Не менее 3 лет на руководящей позиции в управлении данными
  • Не менее 3 лет опыта управления командой
  • Опыт взаимодействия с вендорами/поставщиками
  • Уверенный пользователь MS Office
  • Презентационные навыки
  • Бизнес ориентированный подход
  • Управление проектами
  • Agile подход
  • Готовность работать не «по часам», а на результат

Условия:

  • Оформление в соответствии с ТК РФ, наличие IT аккредитации Минцифры;
  • Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
  • ДМС (со стоматологией) и страхование жизни;
  • Гибридный формат работы (офис - 1-2 дня в неделю, индивидуально обсуждаем удаленный формат работы);
  • Возможности для карьерного роста и профессионального развития;
  • Гибкое начало рабочего дня (можно приступать к работе в период с 08:00 до 10:00);
  • График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
  • Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
  • Работа в команде профессионалов одного из крупнейших производителей электротехнического оборудования.
Москва ,
От 3 до 6 лет