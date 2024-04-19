О компании Карьера Вакансии Эксперт Технической поддержки по оборудованию распределения низкого напряжения

Обязанности:

  • Оказание помощи клиентам в решении технических вопросов, связанных с оборудованием распределения низкого напряжения;
  • Создание и актуализация технических текстовых и видео статей для базы знаний;
  • Проверка и тестирование оборудования, выявление точек развития и улучшения продукции;
  • Послепродажная поддержка клиентов и партнеров «Систэм Электрик» по телефону, чату и по электронной почте.


Требования:

  • Высшее образование: электротехника и/или электроэнергетика, автоматика, телемеханика или эквивалентное);
  • Способность к обучению, аналитическое мышление, системный подход к решению сложных вопросов;
  • Готовность поглощать большие объёмы технической информации и желание делиться знаниями;
  • Знание и опыт от 3-х лет: системы электро-распределения низкого напряжения (принципы выбора оборудования, селективности, характеристики, эксплуатации и выявления неисправностей); промышленной электроники; теории электротехники;
  • Знание промышленных стандартов в области использования продукта – приветствуется;
  • Грамотная устная и письменная речь;
  • Владение английским на уровне intermediate (чтение технической документации).

Условия:

  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ;
  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус);
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы;
  • Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график);
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам;
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone;
  • Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща;
  • Корпоративный транспорт от м. Марьина роща;
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы;
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании.
Москва ,
От 3 до 6 лет