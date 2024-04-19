Обязанности:
- Оказание помощи клиентам в решении технических вопросов, связанных с оборудованием распределения низкого напряжения;
- Создание и актуализация технических текстовых и видео статей для базы знаний;
- Проверка и тестирование оборудования, выявление точек развития и улучшения продукции;
- Послепродажная поддержка клиентов и партнеров «Систэм Электрик» по телефону, чату и по электронной почте.
Требования:
- Высшее образование: электротехника и/или электроэнергетика, автоматика, телемеханика или эквивалентное);
- Способность к обучению, аналитическое мышление, системный подход к решению сложных вопросов;
- Готовность поглощать большие объёмы технической информации и желание делиться знаниями;
- Знание и опыт от 3-х лет: системы электро-распределения низкого напряжения (принципы выбора оборудования, селективности, характеристики, эксплуатации и выявления неисправностей); промышленной электроники; теории электротехники;
- Знание промышленных стандартов в области использования продукта – приветствуется;
- Грамотная устная и письменная речь;
- Владение английским на уровне intermediate (чтение технической документации).
Условия:
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ;
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус);
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы;
- Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график);
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам;
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone;
- Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща;
- Корпоративный транспорт от м. Марьина роща;
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы;
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании.