Обязанности:
- Построение и подготовка управленческих отчетов;
- Взаимодействие с другими отделами компании для сбора необходимой информации;
- Консолидация данных;
- Расчёт,мониторинг и анализ финансовых показателей;
- Выявление потенциальных улучшений в процессах;
- Работа с аналитическими и первичными документами;
- Участие в регламентировании и автоматизации процессов;
- Поддержка финансового закрытия периода в системе ERP (1C)
Требования:
- Высшее образование в области финансов, экономики, бухгалтерии или смежных специальностей / обучающийся на последних курсах;
- Уверенное владение программами Microsoft Excel, PowerPoint, а также опыт работы с финансовыми информационными системами;
- Аналитические способности и умение работать с большим объемом данных;
- Хорошие коммуникативные навыки для взаимодействия с коллегами;
- Знание основ финансового анализа, бухгалтерского учета и финансовой отчетности;
- Знание 1С:Предприятие будет являться преимуществом;
- Опыт работы в финансовой сфере (желательно, но не обязательно);
- Знание английского языка на уровне, достаточном для работы с финансовой документацией
Условия:
- Старт карьеры в крупной компании
- Оформление по ТК РФ по договору аутсорса
- Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща
- Корпоративный транспорт от м. Марьина роща
- Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
- Внутреннее обучение, перспектива карьерного роста