Обязанности:

  • Построение и подготовка управленческих отчетов;
  • Взаимодействие с другими отделами компании для сбора необходимой информации;
  • Консолидация данных;
  • Расчёт,мониторинг и анализ финансовых показателей;
  • Выявление потенциальных улучшений в процессах;
  • Работа с аналитическими и первичными документами;
  • Участие в регламентировании и автоматизации процессов;
  • Поддержка финансового закрытия периода в системе ERP (1C)

Требования:

  • Высшее образование в области финансов, экономики, бухгалтерии или смежных специальностей / обучающийся на последних курсах;
  • Уверенное владение программами Microsoft Excel, PowerPoint, а также опыт работы с финансовыми информационными системами;
  • Аналитические способности и умение работать с большим объемом данных;
  • Хорошие коммуникативные навыки для взаимодействия с коллегами;
  • Знание основ финансового анализа, бухгалтерского учета и финансовой отчетности;
  • Знание 1С:Предприятие будет являться преимуществом;
  • Опыт работы в финансовой сфере (желательно, но не обязательно);
  • Знание английского языка на уровне, достаточном для работы с финансовой документацией

Условия:

  • Старт карьеры в крупной компании
  • Оформление по ТК РФ по договору аутсорса
  • Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща
  • Корпоративный транспорт от м. Марьина роща
  • Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
  • Внутреннее обучение, перспектива карьерного роста
Москва
Без опыта
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