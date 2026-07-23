Обязанности:
- Профессиональное фотографирование и обработка продукции
- Создание привлекательных имиджей продукции в реальной жизни
- Верстка рекламных материалов, включая печатную продукцию и стенды, в соответствии с бренд-стандартами.
- Эффективное взаимодействие с отделами маркетинга для согласования материалов
- Решение творческих и технических задач по изготовлению рекламных материалов и упаковки
Требования:
- Опыт работы в области фотографии и обработки изображений не менее 5 лет
- Знание Illustrator, Adobe Photoshop, Lightroom, Adobe InDesign и других программ
- Навыки верстки и создания рекламных материалов.
- Внимание к деталям и способность работать с текстом и изображениями.
- Креативный подход, инициативность и умение работать в команде.
- Наличие портфолио обязательно.
Условия:
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
- Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
- Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща
- Корпоративный транспорт от м. Марьина роща
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании.