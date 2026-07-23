Обязанности:

  • Профессиональное фотографирование и обработка продукции
  • Создание привлекательных имиджей продукции в реальной жизни
  • Верстка рекламных материалов, включая печатную продукцию и стенды, в соответствии с бренд-стандартами.
  • Эффективное взаимодействие с отделами маркетинга для согласования материалов
  • Решение творческих и технических задач по изготовлению рекламных материалов и упаковки

Требования:

  • Опыт работы в области фотографии и обработки изображений не менее 5 лет
  • Знание Illustrator, Adobe Photoshop, Lightroom, Adobe InDesign и других программ
  • Навыки верстки и создания рекламных материалов.
  • Внимание к деталям и способность работать с текстом и изображениями.
  • Креативный подход, инициативность и умение работать в команде.
  • Наличие портфолио обязательно.

Условия:

  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
  • Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
  • Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща
  • Корпоративный транспорт от м. Марьина роща
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании.
Москва ,
От 3 до 6 лет
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