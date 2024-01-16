Обязанности
- Руководство направлением бизнес-анализа 1С: ERP, WMS, Документооборот;
- Организация анализа бизнес-процессов планирования производства, выпуска продукции, расчета себестоимости, предлагать технические решения в целях их оптимизации и усовершенствования;
- Организация сбора и анализа бизнес-требований к внедрению и развитию решений 1С;
- Проектирование лучших функциональных решений в соответствии с бизнес-требованиями;
- Контролировать разработку технических заданий для команды разработки, принимать участие в процессе разработки (постановка задачи) и тестировании;
- Внедрять совместно с бизнесом разработанные решения, вести процесс сбора обратной связи, анализировать результаты внедрения;
- Контроль наполнения базы знаний по процессам и управлением изменениями процессами и продукта;
- Организация сообщества ключевых пользователей: создание регламентов и инструкций, управление процессом обучения ключевых пользователей;
- Обеспечивать работоспособность бизнес-процессов, лидировать процесс устранения возникающих проблем.
Требования
- Продолжительный опыт работы Функциональным архитектором 1С или Главным бизнес-аналитиком 1С;
- Опыт руководства командой или лидирования группы;
- Знание типовых конфигураций 1С ERP, УТ, БП;
- Опыт участия в проектах внедрения или оптимизации процессов, а также поддержки эксплуатации 1C ERP на стороне исполнителя;
- Хорошее понимание основных процессов организации: производственный учёт, закупки, продажи, управленческий учет, регламентированный учет, логистика;
- Сильные навыки коммуникации, способность выстраивать конструктивный диалог с бизнесом.
Условия
- Оформление в соответствии с ТК РФ, наличие аккредитации Минцифры;
- Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
- ДМС со стоматологией и страхование жизни;
- Гибридный формат работы (офис - 1-2 дня в неделю, индивидуально обсуждаем удаленный формат работы);
- Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
- Возможности для карьерного роста и профессионального развития;
- Гибкое начало рабочего дня (можно приступать к работе в период с 08:00 до 10:00);
- График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу).