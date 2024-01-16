О компании Карьера Вакансии Функциональный архитектор 1C ERP

Обязанности

  • Руководство направлением бизнес-анализа 1С: ERP, WMS, Документооборот;
  • Организация анализа бизнес-процессов планирования производства, выпуска продукции, расчета себестоимости, предлагать технические решения в целях их оптимизации и усовершенствования;
  • Организация сбора и анализа бизнес-требований к внедрению и развитию решений 1С;
  • Проектирование лучших функциональных решений в соответствии с бизнес-требованиями;
  • Контролировать разработку технических заданий для команды разработки, принимать участие в процессе разработки (постановка задачи) и тестировании;
  • Внедрять совместно с бизнесом разработанные решения, вести процесс сбора обратной связи, анализировать результаты внедрения;
  • Контроль наполнения базы знаний по процессам и управлением изменениями процессами и продукта;
  • Организация сообщества ключевых пользователей: создание регламентов и инструкций, управление процессом обучения ключевых пользователей;
  • Обеспечивать работоспособность бизнес-процессов, лидировать процесс устранения возникающих проблем.

Требования

  • Продолжительный опыт работы Функциональным архитектором 1С или Главным бизнес-аналитиком 1С;
  • Опыт руководства командой или лидирования группы;
  • Знание типовых конфигураций 1С ERP, УТ, БП;
  • Опыт участия в проектах внедрения или оптимизации процессов, а также поддержки эксплуатации 1C ERP на стороне исполнителя;
  • Хорошее понимание основных процессов организации: производственный учёт, закупки, продажи, управленческий учет, регламентированный учет, логистика;
  • Сильные навыки коммуникации, способность выстраивать конструктивный диалог с бизнесом.

Условия

  • Оформление в соответствии с ТК РФ, наличие аккредитации Минцифры;
  • Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
  • ДМС со стоматологией и страхование жизни;
  • Гибридный формат работы (офис - 1-2 дня в неделю, индивидуально обсуждаем удаленный формат работы);
  • Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
  • Возможности для карьерного роста и профессионального развития;
  • Гибкое начало рабочего дня (можно приступать к работе в период с 08:00 до 10:00);
  • График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу).
Москва ,
Более 6 лет