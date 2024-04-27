О компании Карьера Вакансии Главный специалист по работе с проектными институтами

Обязанности:

  • Продвижение оборудования НТЦ "Механотроника" в проектных организациях на закрепленной территории;
  • Всесторонняя информационная и техническая работа с проектными институтами в применении оборудования и решений;
  • Развитие сотрудничества с новыми проектными институтами;
  • Разработка и внедрение решений компании в технической политике проектных институтов;
  • Развитие доверительных партнерских отношений и повышение лояльности проектных институтов;
  • Организация и ведение технических переговоров с проектировщиками, заказчиками, руководителями проектных институтов, получение информации о ходе проектов.

Требования:

  • Высшее техническое образование (электротехника, электроэнергетика, электрические машины и станции);
  • Знание принципов устройств релейной защиты и автоматики;
  • Знание основ проектирование и выбора ЭТО;
  • Знание электротехнического рынка и основных производителей оборудования;
  • Самоорганизованность;
  • Коммуникабельность;
  • Готовность к командировкам;

Условия:

  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
  • Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании
  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
  • Возможность предоставления брони
Новосибирск ,
От 1 года до 3 лет