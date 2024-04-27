Обязанности:
- Продвижение оборудования НТЦ "Механотроника" в проектных организациях на закрепленной территории;
- Всесторонняя информационная и техническая работа с проектными институтами в применении оборудования и решений;
- Развитие сотрудничества с новыми проектными институтами;
- Разработка и внедрение решений компании в технической политике проектных институтов;
- Развитие доверительных партнерских отношений и повышение лояльности проектных институтов;
- Организация и ведение технических переговоров с проектировщиками, заказчиками, руководителями проектных институтов, получение информации о ходе проектов.
Требования:
- Высшее техническое образование (электротехника, электроэнергетика, электрические машины и станции);
- Знание принципов устройств релейной защиты и автоматики;
- Знание основ проектирование и выбора ЭТО;
- Знание электротехнического рынка и основных производителей оборудования;
- Самоорганизованность;
- Коммуникабельность;
- Готовность к командировкам;
Условия:
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
- Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
- Возможность предоставления брони