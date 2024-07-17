Навыки: REST • C# • SQL • XML (XSD, XSL(T)) • JSON • GraphQL • Swagger.
Приветствуется опыт:
- Работа с БД (SQLite или PostgresSQL; Entity Framework Core; Mapster).
- Написание тестов (XUnit, Moq, Newman)
- Работа с утилитами (Postman; Docker; Bash)
- Использование инструментов для хранения и управления репозиториями Git (~Hub, ~Lab, ~Flic);
Кандидат будет:
- Участвовать в проектировании и разработке технических решений для бэкенда, разрабатывать новые сервисы и компоненты ASP .NET Core (net8) и поддерживать существующие;
- Участвовать в выборе технологических подходов и технических решений для реализации функционала;
- Писать качественный и тестируемый код;
- Писать тесты для разрабатываемого ПО.
- Разрабатывать новый функционал для дальнейшего развития продукта;
- Проводить анализ трудоемкости задач в бэклоге.
Требования:
- Высшее образование
- Аналогичный опыт работы от 3х лет
Условия:
- Официальное трудоустройство по ТК РФ, наличие аккредитации Минцифры;
- Возможность предоставления брони;
- Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
- Полис ДМС со стоматологией и страхование жизни;
- Индивидуально обсуждаем возможность удаленной работы из дома с посещением офиса при необходимости;
- Команда профессионалов, интересные проекты и продукты;
- Возможность профессионального и карьерного роста в крупной инновационной компании.