Навыки: REST • C# • SQL • XML (XSD, XSL(T)) • JSON • GraphQL • Swagger.

 
Приветствуется опыт:

  • Работа с БД (SQLite или PostgresSQL; Entity Framework Core; Mapster).
  • Написание тестов (XUnit, Moq, Newman)
  • Работа с утилитами (Postman; Docker; Bash)
  • Использование инструментов для хранения и управления репозиториями Git (~Hub, ~Lab, ~Flic);

Кандидат будет:

  • Участвовать в проектировании и разработке технических решений для бэкенда, разрабатывать новые сервисы и компоненты ASP .NET Core (net8) и поддерживать существующие;
  • Участвовать в выборе технологических подходов и технических решений для реализации функционала;
  • Писать качественный и тестируемый код;
  • Писать тесты для разрабатываемого ПО.
  • Разрабатывать новый функционал для дальнейшего развития продукта;
  • Проводить анализ трудоемкости задач в бэклоге.

Требования:

  • Высшее образование
  • Аналогичный опыт работы от 3х лет

Условия:

  • Официальное трудоустройство по ТК РФ, наличие аккредитации Минцифры;
  • Возможность предоставления брони;
  • Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
  • Полис ДМС со стоматологией и страхование жизни;
  • Индивидуально обсуждаем возможность удаленной работы из дома с посещением офиса при необходимости;
  • Команда профессионалов, интересные проекты и продукты;
  • Возможность профессионального и карьерного роста в крупной инновационной компании.
Санкт-Петербург ,
От 1 года до 3 лет
