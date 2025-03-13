Обязанности:

  • Проведение приемо-сдаточных испытаний электротехнического оборудования с оформлением протоколов.
  • Проверка электронных модулей на стендах с помощью измерительного оборудования и тестовых программ.

Требования:

  • Образование - среднее электротехническое и выше
  • Аккуратность, внимательность, исполнительность.
  • Знание электротехники.
  • Опыт работы от 2 лет на контрольных точках в производстве.
  • Опыт настройки, регулировки и испытаний электротехнических устройств.
  • Умение работать с конструкторской документацией. Умение пользоваться измерительными средствами и испытательным оборудованием.
  • Как преимущество:
    • Опыт работы в системе 1С УПП
    • Знание стандарта IPC-A-610

Условия:

  • Работа в современной технологической компании - НТЦ "Механотроника;
  • Оформление в соответствии с ТК РФ;
  • Официальная фиксированная оплата труда, годовые бонусы;
  • ДМС со стоматологией и страхование жизни от несчастных случаев;
  • График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
  • Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
  • Возможности для карьерного роста и профессионального развития
Санкт-Петербург ,
От 1 года до 3 лет
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