Обязанности:
- Проведение приемо-сдаточных испытаний электротехнического оборудования с оформлением протоколов.
- Проверка электронных модулей на стендах с помощью измерительного оборудования и тестовых программ.
Требования:
- Образование - среднее электротехническое и выше
- Аккуратность, внимательность, исполнительность.
- Знание электротехники.
- Опыт работы от 2 лет на контрольных точках в производстве.
- Опыт настройки, регулировки и испытаний электротехнических устройств.
- Умение работать с конструкторской документацией. Умение пользоваться измерительными средствами и испытательным оборудованием.
- Как преимущество:
- Опыт работы в системе 1С УПП
- Знание стандарта IPC-A-610
Условия:
- Работа в современной технологической компании - НТЦ "Механотроника;
- Оформление в соответствии с ТК РФ;
- Официальная фиксированная оплата труда, годовые бонусы;
- ДМС со стоматологией и страхование жизни от несчастных случаев;
- График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
- Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
- Возможности для карьерного роста и профессионального развития