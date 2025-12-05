Обязанности:
- Организация упаковки и хранения готовой продукции в соответствии с планом;
- Заполнение упаковочных листов на продукцию с указанием вида и количества оборудования, материалов, документации;
- Организация правильного хранения и своевременных поставок упаковочного материала;
- Ведение внутреннего документооборота;
- Выполнение планов поставок готовой продукции;
- Правильное оформление отгрузочной документации;
- Взаимодействие со смежными подразделениями при выполнении должностных обязанностей.
Требования:
- Опыт работы по направлению;
- Знание 1С;
- Умение работать упаковочным инструментом;
- Аккуратность, внимательность, ответственность, обучаемость, умение работать на ПК.
Условия:
- Работа в современной технологической компании - НТЦ "Механотроника";
- Оформление в соответствии с ТК РФ;
- Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
- ДМС со стоматологией и страхование жизни от несчастных случаев;
- График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
- Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
- Возможности для карьерного роста и профессионального развития.