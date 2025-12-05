Обязанности:

  • Организация упаковки и хранения готовой продукции в соответствии с планом;
  • Заполнение упаковочных листов на продукцию с указанием вида и количества оборудования, материалов, документации;
  • Организация правильного хранения и своевременных поставок упаковочного материала;
  • Ведение внутреннего документооборота;
  • Выполнение планов поставок готовой продукции;
  • Правильное оформление отгрузочной документации;
  • Взаимодействие со смежными подразделениями при выполнении должностных обязанностей.

Требования:

  • Опыт работы по направлению;
  • Знание 1С;
  • Умение работать упаковочным инструментом;
  • Аккуратность, внимательность, ответственность, обучаемость, умение работать на ПК.

Условия:

  • Работа в современной технологической компании - НТЦ "Механотроника";
  • Оформление в соответствии с ТК РФ;
  • Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
  • ДМС со стоматологией и страхование жизни от несчастных случаев;
  • График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
  • Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
  • Возможности для карьерного роста и профессионального развития.
Санкт-Петербург
От 1 года до 3 лет
