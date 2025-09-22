Обязанности:

  • Оказывать техническую поддержку и экспертизу со стороны Отдела Качества для улучшения качества продукта и производственных показателей;
  • Обеспечивать своевременную поддержку в случае возникновения любых проблем с качеством продукции;
  • Оказывать поддержку рабочей группе при планировании тестов и анализе результатов, опираясь на концепции: знать на уроне эксперта соответствующие методики ПМИ;
  • Управление группой инспекторов-инженеров на линии (решение оперативных вопросов, документооборот);
  • Проводить оценку рисков и разрабатывать план действий/решений, позволяющих устранить влияние на качество и производственные показатели;
  • Оказывать поддержку при анализе и обновлении характеристик производственных процессов и других документов;
  • Участвовать в расследовании отклонений и несоответствий, принимать решения об удержании несоответствующей продукции и взаимодействовать с вовлеченными в производственный процесс сторонами с целью определения источника нарушений;
  • Принимать соответствующие предупреждающие и/или корректирующие меры;
  • Обеспечивать своевременное отслеживание и отчетность по открытым вопросам и обновление соответствующих баз данных;
  • Анализировать все стандартные процессы и продукты и предлагать инициативы по уменьшению затрат;
  • Лидировать инициативы по улучшению стандартов качества продукции.

Требования:

  • Высшее образование;
  • Опыт работы от 2-х лет в аналогичной роли или области (инженер по качеству, Process engineer и пр.);
  • Знание производственных процессов и системы менеджмента качества;
  • Опыт управления проектами и изменениями на производстве;
  • Аналитические способности и знание инструментов статистического контроля;
  • Знание стандартов серии ISO (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001);
  • Знание и умение использовать инструменты качества (FMEA, DMAIC, 8D/A3, RCA, SPC);
  • Знание английского языка не ниже Basic \ Intermediate;
  • Клиентоориентированность, умение расставлять приоритеты, умение управлять процессами, самостоятельность в принятии решений.

Условия:

  • Оформление в соответствии с ТК РФ;
  • Конкурентоспособное вознаграждение, годовой бонус;
  • ДМС (со стоматологией) и страхование жизни от несчастных случаев;
  • Работа в команде профессионалов одного из крупнейших производителей электротехнического оборудования;
  • Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
  • Возможности для карьерного роста и профессионального развития.
Коммунар
От 1 года до 3 лет
