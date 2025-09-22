Обязанности:
- Оказывать техническую поддержку и экспертизу со стороны Отдела Качества для улучшения качества продукта и производственных показателей;
- Обеспечивать своевременную поддержку в случае возникновения любых проблем с качеством продукции;
- Оказывать поддержку рабочей группе при планировании тестов и анализе результатов, опираясь на концепции: знать на уроне эксперта соответствующие методики ПМИ;
- Управление группой инспекторов-инженеров на линии (решение оперативных вопросов, документооборот);
- Проводить оценку рисков и разрабатывать план действий/решений, позволяющих устранить влияние на качество и производственные показатели;
- Оказывать поддержку при анализе и обновлении характеристик производственных процессов и других документов;
- Участвовать в расследовании отклонений и несоответствий, принимать решения об удержании несоответствующей продукции и взаимодействовать с вовлеченными в производственный процесс сторонами с целью определения источника нарушений;
- Принимать соответствующие предупреждающие и/или корректирующие меры;
- Обеспечивать своевременное отслеживание и отчетность по открытым вопросам и обновление соответствующих баз данных;
- Анализировать все стандартные процессы и продукты и предлагать инициативы по уменьшению затрат;
- Лидировать инициативы по улучшению стандартов качества продукции.
Требования:
- Высшее образование;
- Опыт работы от 2-х лет в аналогичной роли или области (инженер по качеству, Process engineer и пр.);
- Знание производственных процессов и системы менеджмента качества;
- Опыт управления проектами и изменениями на производстве;
- Аналитические способности и знание инструментов статистического контроля;
- Знание стандартов серии ISO (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001);
- Знание и умение использовать инструменты качества (FMEA, DMAIC, 8D/A3, RCA, SPC);
- Знание английского языка не ниже Basic \ Intermediate;
- Клиентоориентированность, умение расставлять приоритеты, умение управлять процессами, самостоятельность в принятии решений.
Условия:
- Оформление в соответствии с ТК РФ;
- Конкурентоспособное вознаграждение, годовой бонус;
- ДМС (со стоматологией) и страхование жизни от несчастных случаев;
- Работа в команде профессионалов одного из крупнейших производителей электротехнического оборудования;
- Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
- Возможности для карьерного роста и профессионального развития.