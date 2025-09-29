Задачи и ответственность:
- Анализ рекламационных актов подрядных организаций
- Определение причин несоответствий
- Проведение аудита процессов и СМК подрядных организаций
- Разработка плана улучшений на основании аудитов и анализа рекламаций
- Анализ эффективности внедрения мероприятий
- Отслеживание внедрения мероприятий подрядными организациями
- Валидация процессов (в том числе при изменениях продуктов и процессов) и продуктов подрядных организаций (для кого применимо PPAP)
- Руководство группой входного контроля
- Разработка и оптимизация процессов входного контроля и управления подрядными организациями
- Отслеживание показателей по эффективности субподрядов, подготовка отчетности по уровню дефектности
- Непрерывная коммуникация с подрядными организациями по вопросам качества
Опыт и квалификация:
- Знание и владение методами поиска коренной причины (5 почему, метод Исикава (FishBone))
- Метод решения проблем 8D
- PFMEA
- PPAP
- Аудит процессов, Аудит СМК
- Опыт в работе с поставщиками, рекламационная работа.
- Опыт работы в контроле качества продукта, входном контроле.
Условия:
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
- График работы: пн-пт с 08:00 до 17:00
- Помощь при релокации, компенсация аренды жилья
А также возможность работать в экологически чистом, живописном регионе России, с прекрасными видами на р. Волгу!
Мы ждем кандидатов с любых регионов, проживание возможно как в городе Козьмодемьянск, так и в городе Чебоксары.