Задачи и ответственность:

Анализ рекламационных актов подрядных организаций

Определение причин несоответствий

Проведение аудита процессов и СМК подрядных организаций

Разработка плана улучшений на основании аудитов и анализа рекламаций

Анализ эффективности внедрения мероприятий

Отслеживание внедрения мероприятий подрядными организациями

Валидация процессов (в том числе при изменениях продуктов и процессов) и продуктов подрядных организаций (для кого применимо PPAP)

Руководство группой входного контроля

Разработка и оптимизация процессов входного контроля и управления подрядными организациями

Отслеживание показателей по эффективности субподрядов, подготовка отчетности по уровню дефектности

Непрерывная коммуникация с подрядными организациями по вопросам качества

Опыт и квалификация:

Знание и владение методами поиска коренной причины (5 почему, метод Исикава (FishBone))

Метод решения проблем 8D

PFMEA

PPAP

Аудит процессов, Аудит СМК

Опыт в работе с поставщиками, рекламационная работа.

Опыт работы в контроле качества продукта, входном контроле.

Условия:

Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)

ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы

Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам

Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone

Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы

Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании

Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ

График работы: пн-пт с 08:00 до 17:00

Помощь при релокации, компенсация аренды жилья​​​​​​​

А также возможность работать в экологически чистом, живописном регионе России, с прекрасными видами на р. Волгу!​​​​​​​

Мы ждем кандидатов с любых регионов, проживание возможно как в городе Козьмодемьянск, так и в городе Чебоксары.