Задачи и ответственность:

  • Анализ рекламационных актов подрядных организаций
  • Определение причин несоответствий
  • Проведение аудита процессов и СМК подрядных организаций
  • Разработка плана улучшений на основании аудитов и анализа рекламаций
  • Анализ эффективности внедрения мероприятий
  • Отслеживание внедрения мероприятий подрядными организациями
  • Валидация процессов (в том числе при изменениях продуктов и процессов) и продуктов подрядных организаций (для кого применимо PPAP)
  • Руководство группой входного контроля
  • Разработка и оптимизация процессов входного контроля и управления подрядными организациями
  • Отслеживание показателей по эффективности субподрядов, подготовка отчетности по уровню дефектности
  • Непрерывная коммуникация с подрядными организациями по вопросам качества

Опыт и квалификация:

  • Знание и владение методами поиска коренной причины (5 почему, метод Исикава (FishBone))
  • Метод решения проблем 8D
  • PFMEA
  • PPAP
  • Аудит процессов, Аудит СМК
  • Опыт в работе с поставщиками, рекламационная работа.
  • Опыт работы в контроле качества продукта, входном контроле.

Условия:

  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании
  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
  • График работы: пн-пт с 08:00 до 17:00
  • Помощь при релокации, компенсация аренды жилья​​​​​​​

А также возможность работать в экологически чистом, живописном регионе России, с прекрасными видами на р. Волгу!​​​​​​​

Мы ждем кандидатов с любых регионов, проживание возможно как в городе Козьмодемьянск, так и в городе Чебоксары.

Козьмодемьянск ,
От 1 года до 3 лет
Фильтры
Поиск
Корзина