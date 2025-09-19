Обязанности:
- Работа со всей номенклатурой Systeme Electric (среднее и низкое напряжение, автоматизация).
- Внедрение оборудования и решений (бренды Systeme Electric, DEKraft, Механотроника) направления "Энергетика и автоматизация" в проектных организациях выделенных регионов;
- Техническая и проектная поддержка проектных организаций: разработка технических решений и принципиальных схем, спецификаций, внешних видов и опросных листов оборудования, оценка стоимости;
- Организация и ведение переговоров с проектными организациями;
- Выявление проектов и организация работы по продвижению оборудования и решений;
- Организация семинаров, обучений, клиентских мероприятий и поддержка активностей компании;
- Разработка методик, инструментов продвижения и управление проектами развития рынка электрооборудования в проектных институтах;
- 8. Коммуникация и тесная работа с коммерческими подразделениями, технической поддержкой и маркетингом; ведение проектов и организация работы проектных команд, формулирование, контроль и исполнение проектных поручений.
Требования:
- Высшее техническое образование (Электротехника, Электроэнергетика, Электромеханика, Электрические и электронные аппараты, Электротехнические комплексы и системы, АСУ ТП, Релейная защита и автоматика, Энергоснабжение);
- Обязательное знание основ проектирования инженерных систем и выбора электротехнического оборудования;
- Знание электротехнического рынка и основных производителей электрооборудования и автоматизации;
- Опыт работы в области проектирования (системы электроснабжения, автоматизации, НКУ и щитовое оборудование), строительства, монтажа и сборки оборудования (КРУ, НКУ) или смежной работы с проектными организациями - преимущество при отборе;
- Приветствуется опыт работы в аналогичной должности в компаниях-вендорах, дистрибьютерах, сборщиках щитового оборудования и производителях КРУ.
- Преимущество при опыте работы в проектировании и строительстве промышленных объектов.
- Умение работать с технической документацией;
- Уверенное пользование CAD-системами;
- Готовность как к технической работе, так и активной коммуникации на пареговорах;
- Мобильность, готовность к разъездному характеру работы и командировкам;
- Приветствуются личные качества кандидата: инициативность, организованность и самостоятельность, предприимчивость, открытость и коммуникабельность, дипломатичность, ораторские навыки.
Условия:
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
- Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ