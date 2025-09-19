Обязанности:

  • Работа со всей номенклатурой Systeme Electric (среднее и низкое напряжение, автоматизация).
  • Внедрение оборудования и решений (бренды Systeme Electric, DEKraft, Механотроника) направления "Энергетика и автоматизация" в проектных организациях выделенных регионов;
  • Техническая и проектная поддержка проектных организаций: разработка технических решений и принципиальных схем, спецификаций, внешних видов и опросных листов оборудования, оценка стоимости;
  • Организация и ведение переговоров с проектными организациями;
  • Выявление проектов и организация работы по продвижению оборудования и решений;
  • Организация семинаров, обучений, клиентских мероприятий и поддержка активностей компании;
  • Разработка методик, инструментов продвижения и управление проектами развития рынка электрооборудования в проектных институтах;
  • 8. Коммуникация и тесная работа с коммерческими подразделениями, технической поддержкой и маркетингом; ведение проектов и организация работы проектных команд, формулирование, контроль и исполнение проектных поручений.

Требования:

  • Высшее техническое образование (Электротехника, Электроэнергетика, Электромеханика, Электрические и электронные аппараты, Электротехнические комплексы и системы, АСУ ТП, Релейная защита и автоматика, Энергоснабжение);
  • Обязательное знание основ проектирования инженерных систем и выбора электротехнического оборудования;
  • Знание электротехнического рынка и основных производителей электрооборудования и автоматизации;
  • Опыт работы в области проектирования (системы электроснабжения, автоматизации, НКУ и щитовое оборудование), строительства, монтажа и сборки оборудования (КРУ, НКУ) или смежной работы с проектными организациями - преимущество при отборе;
  • Приветствуется опыт работы в аналогичной должности в компаниях-вендорах, дистрибьютерах, сборщиках щитового оборудования и производителях КРУ.
  • Преимущество при опыте работы в проектировании и строительстве промышленных объектов.
  • Умение работать с технической документацией;
  • Уверенное пользование CAD-системами;
  • Готовность как к технической работе, так и активной коммуникации на пареговорах;
  • Мобильность, готовность к разъездному характеру работы и командировкам;
  • Приветствуются личные качества кандидата: инициативность, организованность и самостоятельность, предприимчивость, открытость и коммуникабельность, дипломатичность, ораторские навыки.


Условия:

  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
  • Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании
  Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ

 
 
 
 
 
 

