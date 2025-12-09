Мы ищем QA/AQA-инженера, который будет участвовать в развитии SCADA-систем для удаленного управления, мониторинга и автоматизации технологических процессов. Работа включает тестирование интерфейсов оператора, логики системы в реальном времени и взаимодействие со смежными сервисами.
Наш стек:
- Языки: Python
- Фреймворки: Pytest, Playwrigh
- Инструменты: Jenkins, TestIT, Yandex Tracker, Yandex Wiki
- Мониторинг: Prometheus, Grafana
- Окружение: стенды SCADA, протоколы взаимодействия с оборудованием (Modbus, IEC-104, OPC UA и т.п.).
Обязанности:
- Проводить функциональное, интеграционное и нагрузочное тестирование компонентов SCADA-системы.
- Разрабатывать и поддерживать автотесты (UI/API/e2e) на Python с использованием Pytest и Playwright.
- Участвовать в планировании фич: анализ требований, участие в обсуждении архитектурных решений, формирование стратегии тестирования.
- Создавать тестовую документацию: чек-листы, тест-кейсы, отчёты, баг-репорты.
- Анализировать дефекты, участвовать в поиске причин и формировании рекомендаций по их устранению.
- Интегрировать автотесты в CI/CD пайплайны (Jenkins).
- Участвовать в документировании процессов тестирования и улучшении качества продукта.
Требования:
- Опыт работы: 2+ лет в QA и 1+ года в автоматизации тестирования.
- Базовые навыки программирования на Python, понимание ООП.
- Знание методологий тестирования, техник тест-дизайна и жизненного цикла разработки ПО.
- Понимание принципов UI и API тестирования.
- Ответственность, внимательность к деталям и умение аргументировать свою позицию.
- Готовность изучать предметную область SCADA систем.
- Базовые знания SQL, умение составлять простые запросы
- Понимание клиент-серверной архитектуры и принципов работы REST API
Будет плюсом
- Опыт работы со SCADA-системами (разработка, наладка, тестирование, поддержка, внедрение)
- Знание промышленных протоколов (IEC-104, Modbus, OPC UA и т.п.).
- Навыки работы с CI/CD и настройкой Jenkins пайплайнов.
- Опыт работы с Playwright или Selenium.
- Понимание мониторинга и работы с метриками (Prometheus/Grafana).
- Опыт нагрузочного тестирования
- Опыт тестирования микросервисного ПО
Условия:
- Официальное трудоустройство по ТК РФ, наличие аккредитации Минцифры;
- График работы: 5/2 c 9-18 по Мск;
- Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
- Полис ДМС со стоматологией и страхование жизни;
- Индивидуально обсуждаем возможность удаленной работы из дома с посещением офиса при необходимости;
- Команда профессионалов, интересные проекты и продукты;
- Возможность профессионального и карьерного роста в крупной инновационной компании.