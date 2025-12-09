Мы ищем QA/AQA-инженера, который будет участвовать в развитии SCADA-систем для удаленного управления, мониторинга и автоматизации технологических процессов. Работа включает тестирование интерфейсов оператора, логики системы в реальном времени и взаимодействие со смежными сервисами.

Наш стек:

  • Языки: Python
  • Фреймворки: Pytest, Playwrigh
  • Инструменты: Jenkins, TestIT, Yandex Tracker, Yandex Wiki
  • Мониторинг: Prometheus, Grafana
  • Окружение: стенды SCADA, протоколы взаимодействия с оборудованием (Modbus, IEC-104, OPC UA и т.п.).

Обязанности:

  • Проводить функциональное, интеграционное и нагрузочное тестирование компонентов SCADA-системы.
  • Разрабатывать и поддерживать автотесты (UI/API/e2e) на Python с использованием Pytest и Playwright.
  • Участвовать в планировании фич: анализ требований, участие в обсуждении архитектурных решений, формирование стратегии тестирования.
  • Создавать тестовую документацию: чек-листы, тест-кейсы, отчёты, баг-репорты.
  • Анализировать дефекты, участвовать в поиске причин и формировании рекомендаций по их устранению.
  • Интегрировать автотесты в CI/CD пайплайны (Jenkins).
  • Участвовать в документировании процессов тестирования и улучшении качества продукта.

Требования:

  • Опыт работы: 2+ лет в QA и 1+ года в автоматизации тестирования.
  • Базовые навыки программирования на Python, понимание ООП.
  • Знание методологий тестирования, техник тест-дизайна и жизненного цикла разработки ПО.
  • Понимание принципов UI и API тестирования.
  • Ответственность, внимательность к деталям и умение аргументировать свою позицию.
  • Готовность изучать предметную область SCADA систем.
  • Базовые знания SQL, умение составлять простые запросы
  • Понимание клиент-серверной архитектуры и принципов работы REST API

Будет плюсом

  • Опыт работы со SCADA-системами (разработка, наладка, тестирование, поддержка, внедрение)
  • Знание промышленных протоколов (IEC-104, Modbus, OPC UA и т.п.).
  • Навыки работы с CI/CD и настройкой Jenkins пайплайнов.
  • Опыт работы с Playwright или Selenium.
  • Понимание мониторинга и работы с метриками (Prometheus/Grafana).
  • Опыт нагрузочного тестирования
  • Опыт тестирования микросервисного ПО

​​​​​​​Условия:

  • Официальное трудоустройство по ТК РФ, наличие аккредитации Минцифры;
  • График работы: 5/2 c 9-18 по Мск;
  • Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
  • Полис ДМС со стоматологией и страхование жизни;
  • Индивидуально обсуждаем возможность удаленной работы из дома с посещением офиса при необходимости;
  • Команда профессионалов, интересные проекты и продукты;
  • Возможность профессионального и карьерного роста в крупной инновационной компании.
Санкт-Петербург ,
От 3 до 6 лет
Фильтры
Поиск
Корзина