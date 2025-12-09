Мы ищем QA/AQA-инженера, который будет участвовать в развитии SCADA-систем для удаленного управления, мониторинга и автоматизации технологических процессов. Работа включает тестирование интерфейсов оператора, логики системы в реальном времени и взаимодействие со смежными сервисами.



Наш стек:

Языки: Python

Фреймворки: Pytest, Playwrigh

Инструменты: Jenkins, TestIT, Yandex Tracker, Yandex Wiki

Мониторинг: Prometheus, Grafana

Окружение: стенды SCADA, протоколы взаимодействия с оборудованием (Modbus, IEC-104, OPC UA и т.п.).

Обязанности:

Проводить функциональное, интеграционное и нагрузочное тестирование компонентов SCADA-системы.

Разрабатывать и поддерживать автотесты (UI/API/e2e) на Python с использованием Pytest и Playwright.

Участвовать в планировании фич: анализ требований, участие в обсуждении архитектурных решений, формирование стратегии тестирования.

Создавать тестовую документацию: чек-листы, тест-кейсы, отчёты, баг-репорты.

Анализировать дефекты, участвовать в поиске причин и формировании рекомендаций по их устранению.

Интегрировать автотесты в CI/CD пайплайны (Jenkins).

Участвовать в документировании процессов тестирования и улучшении качества продукта.

Требования:

Опыт работы: 2+ лет в QA и 1+ года в автоматизации тестирования.

Базовые навыки программирования на Python, понимание ООП.

Знание методологий тестирования, техник тест-дизайна и жизненного цикла разработки ПО.

Понимание принципов UI и API тестирования.

Ответственность, внимательность к деталям и умение аргументировать свою позицию.

Готовность изучать предметную область SCADA систем.

Базовые знания SQL, умение составлять простые запросы

Понимание клиент-серверной архитектуры и принципов работы REST API

Будет плюсом

Опыт работы со SCADA-системами (разработка, наладка, тестирование, поддержка, внедрение)

Знание промышленных протоколов (IEC-104, Modbus, OPC UA и т.п.).

Навыки работы с CI/CD и настройкой Jenkins пайплайнов.

Опыт работы с Playwright или Selenium.

Понимание мониторинга и работы с метриками (Prometheus/Grafana).

Опыт нагрузочного тестирования

Опыт тестирования микросервисного ПО

​​​​​​​Условия: