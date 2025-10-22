Обязанности:
- Наладка оборудования СОПТ (опыт наладки контроллеров Электролион, СОПТ-Комплект), ЩСН, ИБП, работа по вводу АБ.
- Настройка и конфигурирование терминалов РЗиА со сложными и нетиповыми функциями. Умение читать и создавать логические схемы для терминалов БМРЗ, в том числе в соответствии со стандартом МЭК 61850.
- Участие в рассмотрении поступающих в адрес компании сообщений, претензии (рекламации), звонков и подготовка ответов на звонки, сообщения, претензии (рекламации) в установленном порядке.
- Выполнение ШНР/ПНР на объектах заказчика.
- Контроль и участие в определении объема работ и оценке затрат по устранению выявленных дефектов или несоответствий продукции, а также осуществление контроля за деятельностью подразделений по устранению дефектов оборудования, выявленных при выполнении работ.
- Подготовка документации, связанной с техническим сопровождением устройств РЗиА (программы и методики испытаний, протоколы испытаний, описание работы функций и т.д.). Составление отчётной документации по результатам работ.
- Взаимодействие с персоналом АСУ (SCADA)) в части РЗиА на объектах заказчика.
- Участие в решении производственных вопросов на этапах изготовления выпускаемой продукции.
Требования:
- Готовность к командировкам (до 50% рабочего времени).
- Высшее профессиональное техническое образование (направления подготовки: релейная защита, электроэнергетика, электротехника).
- Опыт разработки эксплуатационной документации, технических заданий, технических требований, программ, методик и протоколов испытаний.
- Действующая группа по ЭБ – не ниже 3 гр. с правом проведения высоковольтных испытаний и измерений. Выполнение испытательных и пуско-наладочных работ в электроустановках до и выше 1000 В.
- Работа с программами AutoCAD, Microsoft Office на уровне "пользователь".
- Умение работать в условиях большого объема задач и сжатых сроков.
- Выполнение пуско-наладочных работ на объектах заказчика.
- Навыки ведения деловой переписки и эффективных коммуникаций с сотрудниками.
Условия:
- Работа в современной технологической компании - НТЦ "Механотроника" с ИТ-аккредитацией Минцифры;
- Оформление в соответствии с ТК РФ;
- Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
- ДМС со стоматологией и страхование жизни от несчастных случаев;
- График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
- Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
- Возможности для карьерного роста и профессионального развития.