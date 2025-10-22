Обязанности:

  • Наладка оборудования СОПТ (опыт наладки контроллеров Электролион, СОПТ-Комплект), ЩСН, ИБП, работа по вводу АБ.
  • Настройка и конфигурирование терминалов РЗиА со сложными и нетиповыми функциями. Умение читать и создавать логические схемы для терминалов БМРЗ, в том числе в соответствии со стандартом МЭК 61850.
  • Участие в рассмотрении поступающих в адрес компании сообщений, претензии (рекламации), звонков и подготовка ответов на звонки, сообщения, претензии (рекламации) в установленном порядке.
  • Выполнение ШНР/ПНР на объектах заказчика.
  • Контроль и участие в определении объема работ и оценке затрат по устранению выявленных дефектов или несоответствий продукции, а также осуществление контроля за деятельностью подразделений по устранению дефектов оборудования, выявленных при выполнении работ.
  • Подготовка документации, связанной с техническим сопровождением устройств РЗиА (программы и методики испытаний, протоколы испытаний, описание работы функций и т.д.). Составление отчётной документации по результатам работ.
  • Взаимодействие с персоналом АСУ (SCADA)) в части РЗиА на объектах заказчика.
  • Участие в решении производственных вопросов на этапах изготовления выпускаемой продукции.

Требования:

  • Готовность к командировкам (до 50% рабочего времени).
  • Высшее профессиональное техническое образование (направления подготовки: релейная защита, электроэнергетика, электротехника).
  • Опыт разработки эксплуатационной документации, технических заданий, технических требований, программ, методик и протоколов испытаний.
  • Действующая группа по ЭБ – не ниже 3 гр. с правом проведения высоковольтных испытаний и измерений. Выполнение испытательных и пуско-наладочных работ в электроустановках до и выше 1000 В.
  • Работа с программами AutoCAD, Microsoft Office на уровне "пользователь".
  • Умение работать в условиях большого объема задач и сжатых сроков.
  • Выполнение пуско-наладочных работ на объектах заказчика.
  • Навыки ведения деловой переписки и эффективных коммуникаций с сотрудниками.

Условия:

  • Работа в современной технологической компании - НТЦ "Механотроника" с ИТ-аккредитацией Минцифры;
  • Оформление в соответствии с ТК РФ;
  • Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
  • ДМС со стоматологией и страхование жизни от несчастных случаев;
  • График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
  • Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
  • Возможности для карьерного роста и профессионального развития.
