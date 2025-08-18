Обязанности:
- Разработка электрических схем РЭА;
- Настройка опытных образцов РЭА;
- Разработка ПМ предварительных, приемочных и типовых испытаний РЭА;
- Организация проведения предварительных, приемочных и типовых испытаний РЭА;
- Участие в испытаниях РЭА;
- Анализ несоответствующей РЭА;
- Согласование (подбор) замен электронных компонентов.
Требования:
- Опыт разработки электрических схем РЭА;
- Знание современной элементной базы;
- Знание методик расчета электрических схем РЭА;
- Знание профильных стандартов;
- Знание основных требований к конструкции РЭА;
- Знание основ технологии опытного и серийного производства РЭА;
- Умение работать с измерительными приборами, испытательным и контрольным оборудованием;
- Опытный пользователь ПК;
- Знание САПР Altium Designer, Delta Design, P-CAD или аналогичных;
- Знание средств моделирования электрических схем;
- Профильное высшее образование;
- Опыт работы в области разработки РЭА в качестве инженера-электроника от 5 лет.
- Нацеленность на результат, коммуникабельность, ответственность, мультизадачность, самостоятельность;
- Знание английского языка, на уровне достаточном для понимания технической документации.
Условия:
- Работа в современной технологической компании - НТЦ "Механотроника;
- Оформление в соответствии с ТК РФ;
- Официальная фиксированная оплата труда, годовые бонусы;
- ДМС со стоматологией и страхование жизни от несчастных случаев;
- График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
- Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
- Возможности для карьерного роста и профессионального развития.