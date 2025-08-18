Обязанности:

  • Разработка электрических схем РЭА;
  • Настройка опытных образцов РЭА;
  • Разработка ПМ предварительных, приемочных и типовых испытаний РЭА;
  • Организация проведения предварительных, приемочных и типовых испытаний РЭА;
  • Участие в испытаниях РЭА;
  • Анализ несоответствующей РЭА;
  • Согласование (подбор) замен электронных компонентов.

Требования:

  • Опыт разработки электрических схем РЭА;
  • Знание современной элементной базы;
  • Знание методик расчета электрических схем РЭА;
  • Знание профильных стандартов;
  • Знание основных требований к конструкции РЭА;
  • Знание основ технологии опытного и серийного производства РЭА;
  • Умение работать с измерительными приборами, испытательным и контрольным оборудованием;
  • Опытный пользователь ПК;
  • Знание САПР Altium Designer, Delta Design, P-CAD или аналогичных;
  • Знание средств моделирования электрических схем;
  • Профильное высшее образование;
  • Опыт работы в области разработки РЭА в качестве инженера-электроника от 5 лет.
  • Нацеленность на результат, коммуникабельность, ответственность, мультизадачность, самостоятельность;
  • Знание английского языка, на уровне достаточном для понимания технической документации.

Условия:

  • Работа в современной технологической компании - НТЦ "Механотроника;
  • Оформление в соответствии с ТК РФ;
  • Официальная фиксированная оплата труда, годовые бонусы;
  • ДМС со стоматологией и страхование жизни от несчастных случаев;
  • График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
  • Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
  • Возможности для карьерного роста и профессионального развития.
Санкт-Петербург ,
От 3 до 6 лет
