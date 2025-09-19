Обязанности:

  • Создание конструкторских решений по встраиванию оборудования СЭ в существующие изделия среднего и низкого напряжения;
  • Разработка конструкторской документации — 3d-моделей сборочных единиц и деталей, чертежей и спецификаций, вспомогательных чертежей и т. д.;
  • Выполнение сопроводительной документации — руководства по эксплуатации, инструкций по монтажу, паспортов изделий, упаковочных чертежей и ведомостей и т. д.;
  • Сопровождение документации на производстве;
  • При необходимости выезды на объекты на этапах эскизного проектирования;
  • Соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности и производственной дисциплины.


Требования:

  • Владение приемами конструирования электротехнических изделий КРУ 6-35кВ и НКУ (ГРЩ, ВРУ) 0,4кВ;
  • Знание электротехники, ПУЭ, ГОСТов. Умение грамотно решать технические и конструкционные задачи;
  • Знание ЕСКД, владение приемами правильного оформления конструкторской документации;
  • Уверенное владение САПР (AutoCad, Autodesk Inventor, Solid Edge, Компас или возможность их освоения;
  • Желательно высшее электротехническое образование, желателен опыт работы в отрасли КРУ- или КСО-строения, конструирования ГРЩ и др;
  • Навыки чтения первичных однолинейных схем;
  • Умение работать с производством, умение адаптировать готовые технические решения под разные производственные возможности.


Условия:

  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ;
  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус);
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы;
  • Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график);
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам;
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone;
  • Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща;
  • Корпоративный транспорт от м. Марьина роща;
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы;
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании.
Москва
От 3 до 6 лет
