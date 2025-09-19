Обязанности:
- Создание конструкторских решений по встраиванию оборудования СЭ в существующие изделия среднего и низкого напряжения;
- Разработка конструкторской документации — 3d-моделей сборочных единиц и деталей, чертежей и спецификаций, вспомогательных чертежей и т. д.;
- Выполнение сопроводительной документации — руководства по эксплуатации, инструкций по монтажу, паспортов изделий, упаковочных чертежей и ведомостей и т. д.;
- Сопровождение документации на производстве;
- При необходимости выезды на объекты на этапах эскизного проектирования;
- Соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности и производственной дисциплины.
Требования:
- Владение приемами конструирования электротехнических изделий КРУ 6-35кВ и НКУ (ГРЩ, ВРУ) 0,4кВ;
- Знание электротехники, ПУЭ, ГОСТов. Умение грамотно решать технические и конструкционные задачи;
- Знание ЕСКД, владение приемами правильного оформления конструкторской документации;
- Уверенное владение САПР (AutoCad, Autodesk Inventor, Solid Edge, Компас или возможность их освоения;
- Желательно высшее электротехническое образование, желателен опыт работы в отрасли КРУ- или КСО-строения, конструирования ГРЩ и др;
- Навыки чтения первичных однолинейных схем;
- Умение работать с производством, умение адаптировать готовые технические решения под разные производственные возможности.
Условия:
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ;
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус);
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы;
- Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график);
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам;
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone;
- Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща;
- Корпоративный транспорт от м. Марьина роща;
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы;
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании.