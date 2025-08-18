Обязанности:
- Конструирование РЭА;
- Конструирование стендового оборудования для производства РЭА;
- Разработка КД на конструкцию методами 2D и 3D проектирования;
- Оформление схемотехнической КД;
- Участие в проведении испытаний.
Требования:
- Опыт конструирования блоков и модулей РЭА;
- Опыт конструирования жгутов и кабелей;
- Опыт конструирования контактных устройств для быстрого подключения блоков и модулей РЭА к стендовому оборудованию (приветствуется);
- Опыт разработки КД на конструкцию методами 2D и 3D проектирования;
- Опыт оформления схемотехнической КД;
- Знание стандартов ЕСКД;
- Знание стандартов, устанавливающих требования к материалам и конструкции РЭА;
- Знание стандартов, устанавливающих требования к методам испытания РЭА;
- Знание технологии опытного и серийного производства РЭА;
- Опытный пользователь ПК;
- Знание САПР Компас 3D, NANOCAD, Altium Designer, Delta Design, P-CAD или аналогичных;
- Профильное высшее образование;
- Опыт работы в области конструирования РЭА от 5 лет;
- Нацеленность на результат, коммуникабельность, ответственность, мультизадачность, самостоятельность;
- Знание английского языка, на уровне достаточном для чтения технической документации.
Условия:
- Работа в современной технологической компании - НТЦ "Механотроника;
- Оформление в соответствии с ТК РФ;
- Официальная фиксированная оплата труда, годовые бонусы;
- ДМС со стоматологией и страхование жизни от несчастных случаев;
- График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
- Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
Возможности для карьерного роста и профессионального развития.