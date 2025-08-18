Обязанности:

  • Конструирование РЭА;
  • Конструирование стендового оборудования для производства РЭА;
  • Разработка КД на конструкцию методами 2D и 3D проектирования;
  • Оформление схемотехнической КД;
  • Участие в проведении испытаний.

Требования:

  • Опыт конструирования блоков и модулей РЭА;
  • Опыт конструирования жгутов и кабелей;
  • Опыт конструирования контактных устройств для быстрого подключения блоков и модулей РЭА к стендовому оборудованию (приветствуется);
  • Опыт разработки КД на конструкцию методами 2D и 3D проектирования;
  • Опыт оформления схемотехнической КД;
  • Знание стандартов ЕСКД;
  • Знание стандартов, устанавливающих требования к материалам и конструкции РЭА;
  • Знание стандартов, устанавливающих требования к методам испытания РЭА;
  • Знание технологии опытного и серийного производства РЭА;
  • Опытный пользователь ПК;
  • Знание САПР Компас 3D, NANOCAD, Altium Designer, Delta Design, P-CAD или аналогичных;
  • Профильное высшее образование;
  • Опыт работы в области конструирования РЭА от 5 лет;
  • Нацеленность на результат, коммуникабельность, ответственность, мультизадачность, самостоятельность;
  • Знание английского языка, на уровне достаточном для чтения технической документации.

Условия:

  • Работа в современной технологической компании - НТЦ "Механотроника;
  • Оформление в соответствии с ТК РФ;
  • Официальная фиксированная оплата труда, годовые бонусы;
  • ДМС со стоматологией и страхование жизни от несчастных случаев;
  • График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
  • Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
    Возможности для карьерного роста и профессионального развития.
