О компании Карьера Вакансии Инженер-конструктор (электрик)

Обязанности

  • Разработка схем РЗА и вторичной коммутации, компоновочных чертежей, спецификаций на ячейки КРУ;
  • Разработка схем логики микропроцессорных терминалов РЗА, контроллеров;
  • Параметрирование и конфигурация микропроцессорных терминалов РЗА;
  • Подготовка документации для производства ячеек КРУ;
  • Оформление чертежей и документов согласно требованиям ЕСКД и зарубежных стандартов;
  • Сопровождение производства и испытаний оборудования.
     

Требования

  • Высшее электротехническое образование;
  • Опыт конструирования или проектирования вторичной коммутации, РЗА электроустановок;
  • Знание конструкции и характеристик ячеек КРУ среднего напряжения 6/10/35 кВ;
  • Знание оборудования вторичной коммутации и РЗА Российских и иностранных производителей;
  • Навыки работы в САПР Eplan, E3;
  • Знание нормативной документации применительно к электроустановкам;
  • Приветствуется знание английского языка.
     

Условия

  • Оформление в соответствии с ТК РФ;
  • Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
  • ДМС (со стоматологией) и страхование жизни от несчастных случаев;
  • Возможность удаленной работы или работы в гибридном формате;
  • График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
  • Работа в команде профессионалов одного из крупнейших производителей электротехнического оборудования;
  • Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
  • Возможности для карьерного роста и профессионального развития.
Коммунар ,
От 3 до 6 лет