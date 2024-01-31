Обязанности
- Разработка схем РЗА и вторичной коммутации, компоновочных чертежей, спецификаций на ячейки КРУ;
- Разработка схем логики микропроцессорных терминалов РЗА, контроллеров;
- Параметрирование и конфигурация микропроцессорных терминалов РЗА;
- Подготовка документации для производства ячеек КРУ;
- Оформление чертежей и документов согласно требованиям ЕСКД и зарубежных стандартов;
- Сопровождение производства и испытаний оборудования.
Требования
- Высшее электротехническое образование;
- Опыт конструирования или проектирования вторичной коммутации, РЗА электроустановок;
- Знание конструкции и характеристик ячеек КРУ среднего напряжения 6/10/35 кВ;
- Знание оборудования вторичной коммутации и РЗА Российских и иностранных производителей;
- Навыки работы в САПР Eplan, E3;
- Знание нормативной документации применительно к электроустановкам;
- Приветствуется знание английского языка.
Условия
- Оформление в соответствии с ТК РФ;
- Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
- ДМС (со стоматологией) и страхование жизни от несчастных случаев;
- Возможность удаленной работы или работы в гибридном формате;
- График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
- Работа в команде профессионалов одного из крупнейших производителей электротехнического оборудования;
- Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
- Возможности для карьерного роста и профессионального развития.