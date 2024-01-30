Обязанности:
- Разработка интерфейсов HMI панелей для существующего и разрабатываемого оборудования (Трехфазные ИБП, системы промышленного кондиционирования);
- Разработка и внедрение алгоритмов автоматизации на PLС контроллерах для систем промышленного кондиционирования;
- Участие в тестировании разработанных решений
- Подготовка материалов для технического писателя с целью оформления РЭ по окончании разработки
Требования:
- Высшее техническое образование
- Знание языка С в достаточном объеме для реализации скриптов в HMI
- Знание используемых языков в PLC контроллерах
- Знание протокола Modbus RTU/Modbus TCP
- Реализованные проекты по автоматизации на HMI и PLC (продукция Schneider Eletric/ОВЕН/Xinje/и тд)
- Знание нормативной документации: ПУЭ, ГОСТ, СНиП, ЕСКД и др.
- Умение читать схемы электрические принципиальные
Условия:
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
- Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
- Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща
- Корпоративный транспорт от м. Марьина роща
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании