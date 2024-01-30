О компании Карьера Вакансии Инженер по автоматизации

Обязанности:

  • Разработка интерфейсов HMI панелей для существующего и разрабатываемого оборудования (Трехфазные ИБП, системы промышленного кондиционирования);
  • Разработка и внедрение алгоритмов автоматизации на PLС контроллерах для систем промышленного кондиционирования;
  • Участие в тестировании разработанных решений
  • Подготовка материалов для технического писателя с целью оформления РЭ по окончании разработки


Требования:​​​​​​​

  • Высшее техническое образование
  • Знание языка С в достаточном объеме для реализации скриптов в HMI
  • Знание используемых языков в PLC контроллерах
  • Знание протокола Modbus RTU/Modbus TCP
  • Реализованные проекты по автоматизации на HMI и PLC (продукция Schneider Eletric/ОВЕН/Xinje/и тд)
  • Знание нормативной документации: ПУЭ, ГОСТ, СНиП, ЕСКД и др.
  • Умение читать схемы электрические принципиальные


Условия:

  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
  • Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
  • Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща
  • Корпоративный транспорт от м. Марьина роща
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании
Москва ,
От 3 до 6 лет