Обязанности:
- Разработка ПО для ПЛК в CodeSys 3,5 и панелей оператора (HMI: Weintek, ОВЕН) для оборудования систем кондиционирования и холодоснабжения.
- Участие в разработке алгоритма работы оборудования систем кондиционирования и холодоснабжения;
- Отладка ПО на тестовом стенде, объектах заказчика, взаимодействие с сервисной службой;
- Подготовка материалов для технического писателя с целью оформления РЭ по окончании разработки.
- Проведение обучения работы с панелью оператора для сервисной службы.
Требования:
- Высшее техническое образование (АСУ ТП);
- Опыт работы от 3 лет;
- Знание современных САПР: EPLAN Electric P8 или AutoCAD Electrical.
- Знание языков CFC, FBD, LD и ST. Среды разработки Codesys v2.3 и Codesys v3.5;
- Опыт эксплуатации и настройки ПЧ;
- Опыт подбора КИП: дискретные, аналоговые датчики, энкодеры;
- Умение разбираться в технологическом процессе;
- Навыки работы с программируемыми контроллерами ОВЕН;
- Знание промышленных протоколов Modbus RTU, Modbus TCP, SNMP.
- Знание работы контроллеров Carel. Овен
- Базовые знания электрики;
- Опыт работы с оборудованием систем кондиционирования и холодоснабжения
- Базовые знания работы систем кондиционирования и холодоснабжения.
Условия:
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
- Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
- Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща
- Корпоративный транспорт от м. Марьина роща
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании