О компании Карьера Вакансии Инженер по автоматизации для оборудования cooling-систем

Обязанности:

  • Разработка ПО для ПЛК в CodeSys 3,5 и панелей оператора (HMI: Weintek, ОВЕН) для оборудования систем кондиционирования и холодоснабжения.
  • Участие в разработке алгоритма работы оборудования систем кондиционирования и холодоснабжения;
  • Отладка ПО на тестовом стенде, объектах заказчика, взаимодействие с сервисной службой;
  • Подготовка материалов для технического писателя с целью оформления РЭ по окончании разработки.
  • Проведение обучения работы с панелью оператора для сервисной службы.

Требования:​​​​​​​​​​​​​

  • Высшее техническое образование (АСУ ТП);
  • Опыт работы от 3 лет;
  • Знание современных САПР: EPLAN Electric P8 или AutoCAD Electrical.
  • Знание языков CFC, FBD, LD и ST. Среды разработки Codesys v2.3 и Codesys v3.5;
  • Опыт эксплуатации и настройки ПЧ;
  • Опыт подбора КИП: дискретные, аналоговые датчики, энкодеры;
  • Умение разбираться в технологическом процессе;
  • Навыки работы с программируемыми контроллерами ОВЕН;
  • Знание промышленных протоколов Modbus RTU, Modbus TCP, SNMP.
  • Знание работы контроллеров Carel. Овен
  • Базовые знания электрики;
  • Опыт работы с оборудованием систем кондиционирования и холодоснабжения
  • Базовые знания работы систем кондиционирования и холодоснабжения.

Условия:

  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
  • Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
  • Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща
  • Корпоративный транспорт от м. Марьина роща
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании
Москва ,
От 3 до 6 лет