О компании Карьера Вакансии Инженер по электроприводу

Обязанности

  • Проведение работ со следующим оборудованием:
    - статические преобразователи частоты для управления синхронными и асинхронными эл.двигателями как низкого напряжения до 1000В, так и высокого напряжения до 10кВ (ПЧ);
    - устройства плавного пуска для включения асинхронных эл.двигателей низкого напряжения (УПП);
    - устройства контроля и управления асинхронными двигателями (система MCC);
  • Выполнение диагностики устройств на предмет выявления неисправных элементов/узлов;
  • Проведение ремонтов, замены плат, обновления ПО для совместимости версий устройств;
  • Выполнение ПНР (индивидуальная и комплексная настройка ПЧ и УПП).

Требования

  • Высшее техническое образование;
  • Экспертные знания в области электропривода;
  • Знание архитектуры преобразователя частоты (ПЧ);
  • Умение проводить диагностику ПЧ и УПП;
  • Умение производить ремонт (замена неисправных модулей, плат и т.д.);
  • Готовность к частым командировкам по всей России.

Будет дополнительным преимуществом:

  • Знание промышленной автоматизации;
  • Промышленные протокол Modbus, Profibus, Device net, и т.д.;
  • Умение работать с ПЛК среднего и высокого уровня;
  • Знание стандартных языков МЭК 61131-3.

Условия

  • Оформление в соответствии с ТК РФ;
  • Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
  • ДМС со стоматологией и страхование жизни от несчастных случаев с первого дня работы;
  • График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
  • Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
  • Возможности для карьерного роста и профессионального развития.
Москва ,
От 3 до 6 лет