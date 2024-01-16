Обязанности
- Проведение работ со следующим оборудованием:
- статические преобразователи частоты для управления синхронными и асинхронными эл.двигателями как низкого напряжения до 1000В, так и высокого напряжения до 10кВ (ПЧ);
- устройства плавного пуска для включения асинхронных эл.двигателей низкого напряжения (УПП);
- устройства контроля и управления асинхронными двигателями (система MCC);
- Выполнение диагностики устройств на предмет выявления неисправных элементов/узлов;
- Проведение ремонтов, замены плат, обновления ПО для совместимости версий устройств;
- Выполнение ПНР (индивидуальная и комплексная настройка ПЧ и УПП).
Требования
- Высшее техническое образование;
- Экспертные знания в области электропривода;
- Знание архитектуры преобразователя частоты (ПЧ);
- Умение проводить диагностику ПЧ и УПП;
- Умение производить ремонт (замена неисправных модулей, плат и т.д.);
- Готовность к частым командировкам по всей России.
Будет дополнительным преимуществом:
- Знание промышленной автоматизации;
- Промышленные протокол Modbus, Profibus, Device net, и т.д.;
- Умение работать с ПЛК среднего и высокого уровня;
- Знание стандартных языков МЭК 61131-3.
Условия
- Оформление в соответствии с ТК РФ;
- Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
- ДМС со стоматологией и страхование жизни от несчастных случаев с первого дня работы;
- График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
- Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
- Возможности для карьерного роста и профессионального развития.