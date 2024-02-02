Обязанности
- Поддержание и совершенствование интегрированной системы менеджмента (ИСМ);
- Работа с рекламациями от клиентов относительно качества производимой продукции;
- Проведение внутренних аудитов производства;
- Организация процесса по подготовке и получению сертификатов (аттестатов, деклараций или лицензий) в рамках обязательной и отраслевой сертификации на выпускаемую продукцию;
- Организация проведения сертификационных, периодических, выборочных испытаний;
- Организация управления средствами измерения, специализированными стендами и испытательным оборудованием в части метрологического освидетельствования.
Требования
- Высшее образование (предпочтительно техническое);
- Знание и опыт использования качественных инструментов (FMEA, DMAIC, 8D / A3, RCA, SPC);
- Знание стандартов серии ISO (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001);
- Умение работать самостоятельно и самостоятельно принимать решения;
- Умение организовывать кросс-функциональную деятельность (лидерство);
- Опыт построения и документирования процессов;
- Мышление, ориентированное на результат.
Условия
- Оформление в соответствии с ТК РФ;
- Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
- ДМС (со стоматологией) и страхование жизни от несчастных случаев;
- График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
- Формат работы - офисный;
- Работа в команде профессионалов одного из крупнейших производителей электротехнического оборудования;
- Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
- Возможности для карьерного роста и профессионального развития.