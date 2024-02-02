О компании Карьера Вакансии Инженер по качеству

Обязанности 

  • Поддержание и совершенствование интегрированной системы менеджмента (ИСМ);
  • Работа с рекламациями от клиентов относительно качества производимой продукции;
  • Проведение внутренних аудитов производства;
  • Организация процесса по подготовке и получению сертификатов (аттестатов, деклараций или лицензий) в рамках обязательной и отраслевой сертификации на выпускаемую продукцию;
  • Организация проведения сертификационных, периодических, выборочных испытаний;
  • Организация управления средствами измерения, специализированными стендами и испытательным оборудованием в части метрологического освидетельствования.
     

Требования

  • Высшее образование (предпочтительно техническое);
  • Знание и опыт использования качественных инструментов (FMEA, DMAIC, 8D / A3, RCA, SPC);
  • Знание стандартов серии ISO (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001);
  • Умение работать самостоятельно и самостоятельно принимать решения;
  • Умение организовывать кросс-функциональную деятельность (лидерство);
  • Опыт построения и документирования процессов;
  • Мышление, ориентированное на результат.
     

Условия

  • Оформление в соответствии с ТК РФ;
  • Конкурентоспособное вознаграждение, годовые бонусы;
  • ДМС (со стоматологией) и страхование жизни от несчастных случаев;
  • График работы – полная занятость (5 дней, с понедельника по пятницу);
  • Формат работы - офисный;
  • Работа в команде профессионалов одного из крупнейших производителей электротехнического оборудования;
  • Уникальная корпоративная культура, которая поощряет индивидуальные достижения и ценит командную работу;
  • Возможности для карьерного роста и профессионального развития.
Коммунар ,
От 1 года до 3 лет