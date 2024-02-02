Обязанности:
- Активные продажи и продвижение электротехнического оборудования в канале строительно-монтажные организации;
- Работа с проектами, помощь в предписании;
- Организация и проведение технических обучений для клиентов;
- Выявление потребностей клиентов;
- Изучение и анализ регионального рынка (потенциал, тенденции, конкуренты, и т.д.).
Требования:
- Высшее образование;
- Понимание специфики и структуры проектных продаж приветствуется;
- Опыт активных продаж от 3 лет, опыт работы на электротехническом рынке приветствуется;
- Отличные коммуникативные навыки, умение принимать оперативные решения;
- Активная жизненная позиция;
- Готовность к командировкам.
Условия:
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус);
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы;
- Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график);
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам;
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone;
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы;
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании;
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ.