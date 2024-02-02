О компании Карьера Вакансии Инженер по работе со строительно-монтажными организациями

Обязанности:

  • Активные продажи и продвижение электротехнического оборудования в канале строительно-монтажные организации;
  • Работа с проектами, помощь в предписании;
  • Организация и проведение технических обучений для клиентов;
  • Выявление потребностей клиентов;
  • Изучение и анализ регионального рынка (потенциал, тенденции, конкуренты, и т.д.).

 

Требования:

  • Высшее образование;
  • Понимание специфики и структуры проектных продаж приветствуется;
  • Опыт активных продаж от 3 лет, опыт работы на электротехническом рынке приветствуется;
  • Отличные коммуникативные навыки, умение принимать оперативные решения;
  • Активная жизненная позиция;
  • Готовность к командировкам.

Условия:

  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус);
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы;
  •  Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график);
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам;
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone;
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы;
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании;
  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ.

 

Екатеринбург ,
От 1 года до 3 лет