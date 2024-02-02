Задача - продвижение технических решений компании (оборудование и комплексные технические решения для системы электроснабжения, промышленной автоматизации).
Обязанности:
- Продвижение оборудования и решений Systeme Electric в проектных организациях в одном и самых перспективных регионов;
- Организация и управление разработкой технических решений, инициативное лидерство проектными командами;
- Всесторонняя информационная и техническая работа с проектными организациями в применении оборудования и решений компании Systeme Electric, в том числе участие в проектировании, самостоятельное решение задач разработки технических решений по НКУ, КРУ, силовым трансформаторам, системам автоматизации и другим продуктовым направлениям Systeme Electric;
- Разработка и внедрение решений компании в технические политики проектных организаций;
- Поиск и вовлечение клиентов, развитие долгосрочных партнерских взаимоотношений и повышение лояльности к компании на рынке, повышение добавленной стоимости компании у клиентов;
- Активное вовлечение в работу коммерческих команд, информационная поддержка менеджеров, проактивная поддержка продаж;
- Организация и ведение переговоров с клиентами, получение информации о ходе проектов;
- Выявление новых проектов и организация работы по предписанию оборудования и решений Systeme Electric;
- Организация семинаров, обучений, клиентских мероприятий и поддержка активностей компании;
- Участие в корпоративных инициативах по развитию продуктов и технических решений.
Требования:
- Высшее техническое образование (Электротехника, Электроэнергетика, Электромеханика, Электрические и электронные аппараты, Электротехнические комплексы и системы, Автоматизация, АСУ ТП);
- Знание основ проектирования инженерных систем и выбора электротехнического оборудования;
- Знание электротехнического рынка и основных производителей электрооборудования и автоматизации;
- Умение работать с технической документацией;
- Знание CAD-систем, уверенное пользование ПК;
- Умение налаживать контакт с людьми, коммуникабельность и готовность к многочисленным переговорам;
- Мобильность, готовность к разъездному характеру работы и командировкам.
Условия:
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус);
ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы;
- Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график) ;
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам;
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone;
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы;
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании;
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ.