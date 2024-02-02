О компании Карьера Вакансии Инженер по работе с проектными организациями (прескриптор)

Задача - продвижение технических решений компании (оборудование и комплексные технические решения для системы электроснабжения, промышленной автоматизации).

 

Обязанности:

  • Продвижение оборудования и решений Systeme Electric в проектных организациях в одном и самых перспективных регионов;
  • Организация и управление разработкой технических решений, инициативное лидерство проектными командами;
  • Всесторонняя информационная и техническая работа с проектными организациями в применении оборудования и решений компании Systeme Electric, в том числе участие в проектировании, самостоятельное решение задач разработки технических решений по НКУ, КРУ, силовым трансформаторам, системам автоматизации и другим продуктовым направлениям Systeme Electric;
  • Разработка и внедрение решений компании в технические политики проектных организаций;
  • Поиск и вовлечение клиентов, развитие долгосрочных партнерских взаимоотношений и повышение лояльности к компании на рынке, повышение добавленной стоимости компании у клиентов;
  • Активное вовлечение в работу коммерческих команд, информационная поддержка менеджеров, проактивная поддержка продаж;
  • Организация и ведение переговоров с клиентами, получение информации о ходе проектов;
  • Выявление новых проектов и организация работы по предписанию оборудования и решений Systeme Electric;
  • Организация семинаров, обучений, клиентских мероприятий и поддержка активностей компании;
  • Участие в корпоративных инициативах по развитию продуктов и технических решений.
     

Требования:

  • Высшее техническое образование (Электротехника, Электроэнергетика, Электромеханика, Электрические и электронные аппараты, Электротехнические комплексы и системы, Автоматизация, АСУ ТП);
  • Знание основ проектирования инженерных систем и выбора электротехнического оборудования;
  • Знание электротехнического рынка и основных производителей электрооборудования и автоматизации;
  • Умение работать с технической документацией;
  • Знание CAD-систем, уверенное пользование ПК;
  • Умение налаживать контакт с людьми, коммуникабельность и готовность к многочисленным переговорам;
  • Мобильность, готовность к разъездному характеру работы и командировкам.
     

Условия:

  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус);
    ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы;
  • Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график) ;
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам;
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone;
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы;
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании;
  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ.
     
Казань ,
От 1 года до 3 лет