Обязанности:
- Обеспечивает надежный процесс для быстрого и эффективного решения претензий от клиентов. Является лидером площадки, в отношении процесса корректирующих и предупреждающих действий
- Обеспечивает регулярный анализ претензий от клиентов, инициирует проекты по наиболее приоритетным проблемам с целью их предотвращения
- Обеспечивает процесс мониторинга показателей поставщиков, проводит анализ несоответствий для определения наиболее приоритетных проблем и инициации процесса решения
- Создает, поддерживает и улучшает интегрированную систему менеджмента (ИСМ) в организации
Требования:
- Опыт работы в 1С (ERP & WMS)
- Основные знания Microsoft Office
- Знание требований ISO 9001: 2015
- Практический опыт применения инструментов и методологий по решению проблем: 8D, A3, 5Why
- Опыт разработки и внедрения стандартов на предприятии - создание процедур, рабочих инструкций
- Знание английского языка B1 - intermediate
Условия:
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
- Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании