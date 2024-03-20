О компании Карьера Вакансии Инженер по работе с рекламациями

Обязанности:

  • Обеспечивает надежный процесс для быстрого и эффективного решения претензий от клиентов.
  • Является лидером площадки, в отношении процесса корректирующих и предупреждающих действий
  • Обеспечивает регулярный анализ претензий от клиентов, инициирует проекты по наиболее приоритетным проблемам с целью их предотвращения
  • Обеспечивает процесс мониторинга показателей поставщиков, проводит анализ несоответствий для определения наиболее приоритетных проблем и инициации процесса решения
  • Создает, поддерживает и улучшает интегрированную систему менеджмента (ИСМ) в организации

Требования:

  • Опыт работы в 1С (ERP & WMS)
  • Основные знания Microsoft Office
  • Знание требований ISO 9001: 2015
  • Практический опыт применения инструментов и методологий по решению проблем: 8D, A3, 5Why
  • Опыт разработки и внедрения стандартов на предприятии - создание процедур, рабочих инструкций

Условия:

  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
  • Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании
  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
Лобня ,
От 1 года до 3 лет